Потенциальных мошенников начнут выявлять в сети

В сети начнут выявлять россиян с подозрительной активностью — в новом групповом чате или беседе с незнакомым человеком в мессенджере «ВКонтакте» будет появляться уведомление о потенциальной опасности. Об этом сообщается в пресс-релизе соцсети, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

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Юзеры, которые столкнутся с предупреждающим баннером, смогут мгновенно отправить жалобу и добавить потенциального мошенника в черный список. Чат или диалог будут удалены, чтобы их участники не смогли перейти по опасным ссылкам. Известно, что функция действует в мобильном приложении: она охватит новые групповые чаты, в том числе созданные друзьями, а также переписки с теми, кого в друзьях нет.

«Мы разработали систему, которая эффективнее препятствует спаму и другому нежелательному контенту. С помощью алгоритмов можно с высокой вероятностью предсказать, кто стоит за аккаунтом: бот, мошенник или нормальный добропорядочный пользователь, — и в случае необходимости предупредить об опасности», — заметила CEO «ВКонтакте» Марина Краснова.

Предполагается, что таким образом мошенникам будет сложнее обманным путем получить от пользователя деньги, пароли и другие личные данные. Обновление — часть глобальной инициативы VK Protect. Она объединяет технологические решения, которые обеспечивают защиту в сервисах VK. Пока функция доступна части пользователей «ВКонтакте», но вскоре появится у всех.

«Большинство пользователей уверены в том, что могут легко распознать спам и фишинг. Практика говорит о другом: свыше 90 процентов успешных "взломов" корпоративных и личных учетных записей проводятся злоумышленниками при помощи атак социальной инженерии», — рассказал вице-президент, директор по информационной безопасности VK АлекАлексей Волков.