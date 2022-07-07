Кто придумал кондиционер

Мы давно привыкли, что летом можем спасаться от жары при помощи кондиционера. Но вряд ли задумываемся, кому должны быть благодарны за это техническое изобретение. Создателем кондиционеров является американский инженер Уиллис Кэрриер (1876-1950). Интересно, что первое климатическое устройство, придуманное им, было предназначено не для охлаждения, а для осушения воздуха.

Фото: Wikipedia Commmons Wikipedia Commmons

Детство и юность

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Кэрриер родился в местечке Ангола (штат Нью-Йорк) в семье фермера. Родители будущего инженера входили в религиозную общину квакеров, которая отвергала праздность. Поэтому с детства Уиллису прививали любовь к труду. Все свободное время он проводил за решением задач и чтением книг, пишет vc.ru.

После окончания школы Кэрриер поступил в Корнельский университет, где изучал машиностроение. Студенту едва хватало денег на жизнь, поэтому он брался за любые подработки — например, разносил молоко и стриг газоны.

В годы студенчества будущий изобретатель кондиционеров познакомился с Эдит Клэр Сеймур, на которой женился после окончания университета. В 1901 года Кэрриер получил степень магистра инженерных наук, после чего устроился на работу в компанию Buffalo Forge в городе Буффало (штат Нью-Йорк). Эта фирма занималась производством кованых изделий, сверлильных станков, паровых машин и насосов. Кэрриер попал в только что созданный отдел экспериментальной инженерии.

Первые годы работы и создание кондиционера

Уже в первый год работы в Buffalo Forge молодой специалист спроектировал отопительную установку, сушилки для пиломатериалов и для кофе. На продаже этого оборудования компания заработала 40 тысяч долларов, и часть этих денег была направлена на финансирование дальнейших разработок Кэрриера. В результате перспективный сотрудник основал на базе фирмы первую в мире лабораторию, занимающуюся проектами в области отопления, вентиляции и кондиционирования.

Во время работы в Buffalo Forge Кэрриер подружился с начальником отдела продаж Ирвином Лайлом, который впоследствии стал его партнером по бизнесу. Однажды в офис к Лайлу пришел инженер-консультант Уолтер Тиммис. Гость сообщил своему знакомому, что один из его клиентов — хозяин типографии Sackett & Wilhelms — купил современное полиграфическое оборудование, но из-за высокой влажности в помещении бумага разбухает и чернила плывут. Тиммис сказал, что у него есть несколько идей, как решить проблему, и предложил Buffalo Forge вместе заняться этим вопросом. Лайл рассказал все Кэрриеру, и талантливый инженер приступил к работе над новым проектом.

В итоге 17 июля 1902 года Кэрриер собрал устройство, которое позже было признано первым в мире кондиционером. Создателю нового оборудования тогда было 25 лет.

В кондиционере использовалась придуманная Кэрриером технология, в соответствии с которой воздушный поток пропускался через змеевик, наполненный водой. Это позволяло добиваться нужного уровня влажности в помещении. В конце лета новое устройство было установлено в типографии Sackett & Wilhelms.

Воду для змеевиков брали из артезианской скважины. Позже оборудование было дополнено аммиачным компрессором. Кондиционер был способен круглогодично поддерживать в помещении влажность на уровне 55%. В типографии отметили, что аппарат работал хорошо.

Дальнейшие разработки

После этого Кэрриер продолжил развивать свою методологию кондиционирования воздуха. В качестве сотрудника Buffalo Forge он сделал климатическое устройство для прядильной фабрики в Южной Каролине. Однако из-за слишком высокой тепловой нагрузки оборудование быстро вышло из строя.

В поисках решения проблемы Кэрриер понял, что для контроля за влажностью в помещении можно использовать брызги воды, пропуская через низ воздушный поток. Эта идея пришла в голову изобретателю, когда он стоял на туманной железнодорожной платформе в Питтсбурге.

"Я понял, что могу провести воздушный поток через мелкие брызги воды, чтобы создать туман. Контролируя температуру воды, я могу контролировать температуру и влажность воздуха", — рассказал позже инженер.

В итоге в 1903 году Кэрриером была создана первая в мире система кондиционирования с распылителем. Она умела увлажнять, осушать, а также очищать воздух. Автор оформил патент и назвал свое устройство "Аппарат для обработки воздуха".

В 29 лет Кэрриер возглавил инженерный отдел Buffalo Forge. Вскоре он создал каталог для презентации оборудования, в котором было предсказано, что через несколько лет кондиционеры появятся в ресторанах, театрах и церквях.

Тем временем в Buffalo Forge поступали заказы от текстильных фабрик, руководство которых жаловалось на слишком сухой воздух в цехах. Из-за низкой влажности появлялось статическое электричество, в результате чего нити не скручивались, как надо. Проблемы промышленников удалось решить благодаря изобретениям Кэрриера. Он справился и с жарой на предприятии в Южной Каролине. Температура воздуха там запредельно повышалась из-за вращения множества веретен. Еще одним успехом стало создание мощного кондиционера для шелковой фабрики Fuji Silk Spinning Company в Японии.

Собственный бизнес

Учитывая высокий спрос на климатические устройства, руководство Buffalo Forge создало дочернюю компанию Carrier Air Conditioning Company of America, главой которой стал Уиллис Кэрриер. Эта фирма быстро заключила контракты с производителями кинопленки, бритв (компания Gillette Safety Razo не могла справиться со ржавчиной из-за влажности), табака, вискозы. В 1911 году изобретатель собрал все свои открытия в работе «Рациональные психрометрические формулы». Это был первый научный труд о кондиционировании воздуха.

Позже диаграмма Кэрриера для сопоставления температуры и влажности воздуха попала в учебники во многих странах. На собрании Американского общества инженеров-механиков (ASME) 8 декабря 1911 года 35-летнего изобретателя признали лидером отрасли.

Несмотря на профессиональные успехи, в жизни Кэрриера настали трудные времена. Его супруга скончалась. Инженер женился вновь, однако вторая избранница Кэрриера не могла иметь детей. Супруги усыновили двух мальчиков из приюта. Через некоторое время вторая жена изобретателя умерла от тяжелой болезни, а вскоре погибли его приемные сыновья.

В 1914 году началась Первая мировая война, и руководство Buffalo Forge решило распустить сотрудников возглавляемой Кэрриером дочерней компании. В фирме должны были остаться только сам инженер и его партнер Ирвин Лайл. Кэрриер и Лайл не захотели продолжать работу на таких условиях. В 1915 году они создали собственную компанию, куда набрали уволенных из Buffalo Forge специалистов. Партнеры назвали свою фирму Carrier Engineering Corporation. Кэрриер стал ее президентом, а Лайл — гендиректором и бухгалтером. В начале существования компании ее штат составлял семь человек.

Несмотря на тяжелое военное время, для компании были построены производственные мощности. Офисы фирмы открылись в Нью-Йорке, Чикаго, Филадельфии и Бостоне. Первый госзаказ новое предприятие получило уже на 18-й день своей работы. Клиентом выступила компания, производящая боеприпасы.

Кэрриер занимался и разработками для мирного времени. Он создал эжекторную сушилку, получившую распространение в строительстве, сантехнических работах, кожевенном, табачном и пищевом производстве.

Современная продукция Carrier. carrier-aircon.ru

Как кондиционеры Carrier появились повсеместно

В мае 1922 года Кэрриер представил свое новое изобретение — чиллер (центробежную холодильную машину). Это устройство, как и предыдущие разработки знаменитого инженера, позволяет добиваться нужной температуры в помещении. Чиллер охлаждает воздух с помощью жидкости, а избыточное тепло отводится в окружающую среду. Такие установки стали появляться в общественных местах — магазинах, кинотеатрах, офисах, а также в жилых домах.

Компания Carrier получила известность после установки чиллера в кинозале Rivoli на Бродвее. Кинотеатр рекламировал кондиционер, чтобы привлечь посетителей жарким летом 1925 года. За пять следующих лет Carrier оборудовала системой кондиционирования сотни американских театров.

Климатическое оборудование марки Carrier было установлено в зданиях Конгресса и Сената, Белом доме, Верховном суде США, спортивной арене Мэдисон-сквер-гарден. В 1928 году компания изготовила два 76-тонных центробежных чиллера для золотого рудника в Бразилии, чтобы упростить тяжелый труд горняков.

Фирма активно развивалась. Ее офисы открылись в Париже, Бомбее, Сиднее, Йоханнесбурге и Штутгарте. В это же время компания разработала компактные кондиционеры, предназначенные для небольших торговых точек.

Однако давняя мечта Кэрриера оборудовать кондиционерами жилые дома никак не сбывалась. Эту нишу заняла компания General Electric, выпустившая свою первую сплит-систему в 1929 году.

В 1931-м Кэрриеру все же удалось выйти на рынок комнатных климатических устройств. Компания выпустила первый домашний кондиционер Atmospheric Cabinet — прообраз «оконников». А в ближайшие несколько лет Carrier начала устанавливать кондиционеры в больницах, поездах и на круизных лайнерах.

"Театры, универмаги, рестораны, несомненно, сыграли важную роль, однако наибольший импульс к общественному признанию мы получили благодаря массовому внедрению кондиционеров на железных дорогах", — вспоминал Уиллис Кэрриер.

Затем компания начала поставлять технику через дилеров в разных странах. Таким образом были проданы кондиционеры для телевизионных студий в Москве. В 1940-х годах оборудование Кэрриера использовалось при производстве пенициллина и в экспериментах по борьбе с малярией.