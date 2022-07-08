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9 минут назад

Фото: SpaceX готовится к первому орбитальному полету прототипа Starship

Ferra.ruиещё 4

Возможно, нам не придется долго ждать космическую транспортную систему Starship компании SpaceX, потому что она уже перевезла прототип звездолета на стартовую площадку для орбитального испытательного полета.

SpaceX готовится к первому орбитальному полету прототипа Starship
Фото: ferra.ruferra.ru

SpaceX разрабатывает Starship для доставки людей и грузов на Марс, Луну и в другие отдаленные места. Система состоит из двух элементов, оба из которых предназначены для многоразового использования: огромной ракеты-носителя первой ступени под названием Super Heavy и космического корабля верхней ступени высотой 50 метров под названием Starship.

Прототипы Starship уже провели несколько высотных испытательных полетов, но аппарат еще не выходил на орбиту. SpaceX планирует изменить эту ситуацию в ближайшее время – компания готовится к запуску орбитального испытательного полета системы.

Прототип будет запущен с помощью сверхтяжелой ракеты, известной как Booster 7. Эта ракета уже находится на площадке и уже в ближайшие дни может провести статическое огневое испытание - предстартовое испытание, в ходе которого двигатели ракеты зажигаются, а аппарат остается закрепленным на земле.

Наука и техника,SpaceX,
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