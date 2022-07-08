SpaceX готовится к первому орбитальному полету прототипа Starship

Возможно, нам не придется долго ждать космическую транспортную систему Starship компании SpaceX, потому что она уже перевезла прототип звездолета на стартовую площадку для орбитального испытательного полета.

Фото: ferra.ru ferra.ru

SpaceX разрабатывает Starship для доставки людей и грузов на Марс, Луну и в другие отдаленные места. Система состоит из двух элементов, оба из которых предназначены для многоразового использования: огромной ракеты-носителя первой ступени под названием Super Heavy и космического корабля верхней ступени высотой 50 метров под названием Starship.

Прототипы Starship уже провели несколько высотных испытательных полетов, но аппарат еще не выходил на орбиту. SpaceX планирует изменить эту ситуацию в ближайшее время – компания готовится к запуску орбитального испытательного полета системы.