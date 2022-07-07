25 лет на Марсе: первая высадка и фотографии с поверхности

На днях легендарная космическая миссия Mars Pathfinder отпраздновала 25-летний юбилей: в рамках этой программы исследователи NASA впервые смогли получить важную информацию о Марсе, от фотографий планеты до химического состава грунта. Все эти достижения не были бы возможны без «Соджорнера» — марсохода-первопроходца, который превзошел все ожидания. Вспоминаем, чем он прославился и почему архаичного робота до сих пор чествуют.

Фото: NASA NASA

Поначалу ученые не возлагали на «Соджорнер» больших надежд. Марсоход был запущен в рамках программы Mars Pathfinder, во время которой сотрудники NASA хотели проверить эффективность своих последних разработок. Тогда космическое агентство активно работало над недорогим, но в то же время функциональным и надежным способом доставки исследовательских зондов на поверхность красной планеты.

NASA

Для этих целей инженеры решили использовать два аппарата. Первый — это безымянная космическая станция, которую позднее переименовали в мемориальную станцию Карла Сагана. Она должна была приземлиться на планету при помощи комплекта парашютов, замедляющих скорость падения через разреженную атмосферу. В качестве дополнительной меры безопасности для смягчения удара станция разворачивала огромную систему воздушных подушек.

Второй же аппарат — это как раз марсоход «Соджорнер», который ждал своего часа внутри станции. Он получил свое имя от двенадцатилетней девочки, предложившей назвать машину в честь Соджорнер Рут: известной чернокожей активистки, боровшейся против рабства. Небольшой робот, по размерам напоминающий микроволновку, опять же, был призван проверить, как новейшие разработки NASA проявят себя в полевых условиях. Например, чтобы выяснить, как марсианский грунт влияет на износ различных металлов, создатели марсохода покрыли одно из его колес тонкими слоями алюминия, никеля и платины. Еще исследователи хотели понять, насколько эффективными будут солнечные батареи, если на них ежедневно будет попадать мелкая пыль.

NASA

Помимо стандартного набора камер для съемки фотографий планеты он также был оснащен спектрометром: специальным устройством, которое изучало химический состав марсианской почвы за счет радиации. «Соджорнер» передавал эти данные станции Карла Сагана, после чего она отправляла их на Землю при помощи антенны.

Изначально исследователи рассчитывали, что длительность экспедиции составит всего семь солнечных дней, максимум месяц, если повезет. Однако на практике стойкость маленького марсохода превзошла ожидания его создателей. Вместо запланированной недели он проработал почти три месяца, за это время собрав невероятный объем информации. 550 фотографий Марса (не считая 16 500 снимков со станции), 15 химических анализов почвы и скал, погодные данные… «Соджорнер» и его станция-напарница совершили множество важных открытий, без которых нынешние исследования планеты были бы невозможны.

NASA