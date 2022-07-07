На экране блокировки смартфонов скоро появится реклама

Glance, дочерняя компания маркетингового гиганта на рынке США InMobi Group, договорилась с американскими операторами сотовой связи о запуске платформы для показа рекламы на экранах блокировки Android-смартфонов. Сообщение об этом появилось на сайте издания TechCrunch.

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Отмечается, что Glance готовится провести пилотный запуск новой системы в США уже в следующем месяце на нескольких моделях смартфонов. Названия тестовых устройств не раскрываются.

По данным издания, платформа Glance уже работает на 400 млн смартфонах, но только в Азии. Там система показывает на экранах блокировки только релевантные «предложения премиум-класса». То есть, вероятно, баннеры появляются редко.