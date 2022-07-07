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1 час назад

TechCrunch: на экранах блокировки американских смартфонов появятся рекламные баннеры

Газета.Ru

Glance, дочерняя компания маркетингового гиганта на рынке США InMobi Group, договорилась с американскими операторами сотовой связи о запуске платформы для показа рекламы на экранах блокировки Android-смартфонов. Сообщение об этом появилось на сайте издания TechCrunch.

На экране блокировки смартфонов скоро появится реклама
Фото: «Газета.Ru»«Газета.Ru»

Отмечается, что Glance готовится провести пилотный запуск новой системы в США уже в следующем месяце на нескольких моделях смартфонов. Названия тестовых устройств не раскрываются.

По данным издания, платформа Glance уже работает на 400 млн смартфонах, но только в Азии. Там система показывает на экранах блокировки только релевантные «предложения премиум-класса». То есть, вероятно, баннеры появляются редко.

В TechCrunch также отметили, что, в случае успешного испытания на Android-смартфонах, Glance, скорее всего, попробует внедрить свою систему и в iPhone. С выходом iOS 16 в операционной системе появилась техническая возможность вывода на экран блокировки большого объема информации, которая может быть использована в том числе и для показа рекламы.

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