Эксперт оценил возможный уход WhatsApp из России

— Не думаю, что WhatsApp будет уходить из России, потому что физически они тут не присутствуют: у них нет офиса и чего-либо, что можно забрать. У нас продолжается история, что мы штрафуем компании, накладываем арест, если у них есть здесь счета, и ждем, когда они оплатят штраф. В случае с WhatsApp, который принадлежит Meta*, это тем более забавно: по сути, у нас запрещены соцсети Facebook** и Instagram***, но и то, и другое работает. То же самое будет с WhatsApp: его также можно будет загружать, и он будет доступен через VPN, если его вдруг заблокируют, — пояснил собеседник «ВМ».