Whatsapp грозит огромный штраф

Мировой суд Москвы назначил на 28 июля рассмотрение протоколов об административном правонарушении в отношении Whatsapp, Spotify и Snapchat за повторный отказ локализовать данные россиян.

Фото: WhatsApp WhatsApp

"Административные протоколы составлены в отношении мессенджера Whatsapp, сервиса Spotify и приложения Snapchat по статье 13.11 ( невыполнение оператором при сборе персональных данных, в том числе посредством информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", предусмотренной законодательством РФ в области персональных данных обязанности по обеспечению записи, систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения) или извлечения персональных данных граждан РФ с использованием баз данных, находящихся на территории Российской Федерации)", - цитирует «Интерфакс» пресс-службу суда.

Whatsapp грозит штраф до 18 млн рублей за повторное неисполнение законодательства по ч. 9 ст. 13.11, а Spotify и Snapchat до 6 млн рублей по ч. 8 ст. 13.11 КоАП РФ.