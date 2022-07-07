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47 минут назад

Whatsapp грозит огромный штраф

Свободная пресса

Мировой суд Москвы назначил на 28 июля рассмотрение протоколов об административном правонарушении в отношении Whatsapp, Spotify и Snapchat за повторный отказ локализовать данные россиян.

Whatsapp грозит огромный штраф
Фото: WhatsAppWhatsApp

"Административные протоколы составлены в отношении мессенджера Whatsapp, сервиса Spotify и приложения Snapchat по статье 13.11 ( невыполнение оператором при сборе персональных данных, в том числе посредством информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", предусмотренной законодательством РФ в области персональных данных обязанности по обеспечению записи, систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения) или извлечения персональных данных граждан РФ с использованием баз данных, находящихся на территории Российской Федерации)", - цитирует «Интерфакс» пресс-службу суда.

Whatsapp грозит штраф до 18 млн рублей за повторное неисполнение законодательства по ч. 9 ст. 13.11, а Spotify и Snapchat до 6 млн рублей по ч. 8 ст. 13.11 КоАП РФ.

Ранее "СП" писала, что отключить Россию от глобального интернета практически невозможно. Да и сама Россия от него отгораживаться не собирается. Об этом заявил спецпредставитель президента по цифровизации Дмитрий Песков в ходе прошедшего ПМЭФ-2022.

Наука и техника,Дмитрий Песков,
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