WhatsApp, Spotify и Snapchat могут оштрафовать за отказ локализовывать данные

Компания WhatsApp может быть оштрафована на сумму до 18 миллионов рублей в связи с отказом локализовать данные российских пользователей. Решение по данному вопросу будет приниматься мировым судьей Таганского района Москвы.
Дело против компании было возбуждено на основании оформленного Роскомнадзором протокола. Примечательно, что WhatsApp уже не первый раз отказывается произвести требуемую от него операцию.
Помимо этого, судом были зарегистрированы протоколы об аналогичных нарушениях со стороны сервиса Spotify и компании Snap, владеющей Snapchat. Им, как сообщает РИА Новости, грозят санкции в виде штрафов до шести миллионов рублей.
Ранее в Роскомнадзоре сообщили, что компания Google была оштрафована более чем на семь миллиардов рублей за неудаление контента, признанного запрещенным на территории РФ. Позже судебные приставы полностью взыскали с американской компании 7,7 миллиарда рублей.