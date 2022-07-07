WhatsApp, Spotify и Snapchat могут оштрафовать за отказ локализовывать данные

Компания WhatsApp может быть оштрафована на сумму до 18 миллионов рублей в связи с отказом локализовать данные российских пользователей. Решение по данному вопросу будет приниматься мировым судьей Таганского района Москвы.

Фото: Jens Kalaene dpa Globallookpress Jens Kalaene dpa Globallookpress

Дело против компании было возбуждено на основании оформленного Роскомнадзором протокола. Примечательно, что WhatsApp уже не первый раз отказывается произвести требуемую от него операцию.

Помимо этого, судом были зарегистрированы протоколы об аналогичных нарушениях со стороны сервиса Spotify и компании Snap, владеющей Snapchat. Им, как сообщает РИА Новости, грозят санкции в виде штрафов до шести миллионов рублей.