Cуд пригрозил WhatsApp многомиллионным штрафом в РФ

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1 час назад

WhatsApp грозит штраф до 24 млн рублей за отказ локализовать личные данные

ТАССиещё 3

Мессенджеру WhatsApp может грозить штраф на общую сумму до 24 млн рублей по делу об отказе локализовать личные данные российских пользователей на территории РФ. Об этом ТАСС в среду сообщили в 422-м мировом судебном участке Москвы, куда поступили соответствующие протоколы об административном правонарушении.

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Фото: ReutersReuters

"В суд поступили два протокола, составленные в отношении WhatsApp по ч. 8 и ч. 9 ст. 13.11 КоАП РФ ("Отказ и повторный отказ локализовать информацию о личных данных пользователей на территории РФ"). Заседание по ним назначено на 28 июля и 29 сентября 2022 г. соответственно", - сказали в суде.

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Там добавили, что компании, если ее признают виновной по обоим делам, грозит штраф на общую сумму 24 млн рублей.

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