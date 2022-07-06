Cуд пригрозил WhatsApp многомиллионным штрафом в РФ

"В суд поступили два протокола, составленные в отношении WhatsApp по ч. 8 и ч. 9 ст. 13.11 КоАП РФ ("Отказ и повторный отказ локализовать информацию о личных данных пользователей на территории РФ"). Заседание по ним назначено на 28 июля и 29 сентября 2022 г. соответственно", - сказали в суде.