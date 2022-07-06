Cуд пригрозил WhatsApp многомиллионным штрафом в РФ

Мессенджеру WhatsApp может грозить штраф на общую сумму до 24 млн рублей по делу об отказе локализовать личные данные российских пользователей на территории РФ. Об этом ТАСС в среду сообщили в 422-м мировом судебном участке Москвы, куда поступили соответствующие протоколы об административном правонарушении.
"В суд поступили два протокола, составленные в отношении WhatsApp по ч. 8 и ч. 9 ст. 13.11 КоАП РФ ("Отказ и повторный отказ локализовать информацию о личных данных пользователей на территории РФ"). Заседание по ним назначено на 28 июля и 29 сентября 2022 г. соответственно", - сказали в суде.
Там добавили, что компании, если ее признают виновной по обоим делам, грозит штраф на общую сумму 24 млн рублей.