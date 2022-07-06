Назван вид пива, который ускоряет старение организма

Вообще выпить холодное пиво в жару бывает приятно. Однако, по словам диетолога и официального представителя Национальной академии питания и диетологии Роксаны Эхсани, это всё же не лучший напиток. Дело в том, что он лишь обезвоживает организм. Тем не менее есть вид пива, который особенно вредит вашему здоровью и ускоряет процесс старения.

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Эксперт по питанию Роксана Эхсани отмечает, что худшим видом пива для тех, кто хочет сохранить молодость, считается пиво, которое смешано с другими источниками сахара. Например, это может быть пиво, смешанное с лимонадом.

Эхсани добавляет, что такой напиток отличается высокой калорийностью. Кроме того, в нём очень много сахара и этот вид пива нельзя назвать питательным. Поэтому специалист рекомендует покупать подобные напитки как можно реже.

Диетолог рассказала также, что из-за напитков, содержащих много сахара, может усугубиться обезвоживание организма. Связано это с тем, что в таком случае человек будет часто ходить в туалет.

В качестве альтернативы Эхсани предлагает взять светлое пиво. При этом специалист подчёркивает, что пить пиво нужно в умеренных количествах.