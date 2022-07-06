Слух: младшие модели iPhone 14 получат старые процессоры

В этом году ожидается, что Apple представит линейку iPhone 14 из четырех моделей, однако лишь две из них (Pro и Pro Max) получат новые чипы. Младшие же будут созданы на базе прошлогодних процессоров. Специалисты полагали, что корпорация может принять подобное решение из-за непростой ситуации на рынке полупроводников, однако Куо считает, что это не временная мера — Apple намерена изменить свою стратегию в долгосрочной перспективе. Более того, новые процессоры могут повысить привлекательность дорогостоящих iPhone Pro в глазах потребителей, что способно выгодно повлиять на продажи устройства.