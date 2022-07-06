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36 минут назад

Apple могут оштрафовать почти на два миллиарда долларов

Мария Иванова

Как сообщает издание The Register, британский суд принял в производство коллективный иск против корпорации Apple — если вину компании признают, то она будет должна выплатить компенсацию в размере порядка $1,8 млрд.

Apple могут оштрафовать почти на два миллиарда долларов
Фото: ТАССТАСС

Объектом судебного разбирательства выступает цифровой магазин приложений App Store. Как утверждает сотрудница Королевского колледжа Лондона Рэйчел Кент, подавшая претензию в суд, Apple злоупотребляет своим положением на рынке. Из-за отсутствия серьезных конкурентов корпорация завышает цены на платные приложения в App Store — эта монополия наносит ущерб пользователям iOS, число которых в стране достигает 19,6 млн. Кент просит судебные органы взыскать компенсацию от лица всех пострадавших: суд заблокировал ходатайство Apple об отмене рассмотрения иска.

Наука и техника,Apple,
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