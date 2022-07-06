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44 минуты назад

Китай планирует начать поиски жизни на других планетах

Газета.Ru

Китайская академия наук выбрала 13 проектов, которые примут участие в грядущем этапе космических исследований с 2026 по 2030 годы. Описание проектов опубликовано в журнале Chinese Journal of Space Science.

Китай планирует начать поиски жизни на других планетах
Фото: Sci-News.comSci-News.com

В списке выбранных проектов есть программы по изучению гравитационных волн и черных дыр с помощью рентгеновского телескопа. Кроме этого, ученые предлагают вывести на окололунную орбиту мини-спутники, а также продолжить поиски доказательств существования темной материи.

Также специалистов заинтересовало изучение внешней и внутренней частей гелиосферы с помощью спутников, выведенного на гелиоцентрическую орбиту, и исследование полюсов Солнца с помощью обсерватории на орбите с высоким наклонением. Еще четыре миссии посвящены изучению Земли и других объектов Солнечной системы.

Один из проектов предлагает поиски пригодных для жизни экзопланет в пределах 33 световых лет от Земли. В другом исследовании планируется заняться поисками планет, схожих с Землей размерами и расположением.

Известно, что впоследствии академия наук выберет 5-7 наиболее перспективных проектов, которые станут частью программы «Новые горизонты».

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