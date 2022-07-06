Какой телевизор выбрать: LED, QLED или OLED?

Гонка технологий на рынке телевизоров не стоит на месте. Производители создают новые методы передачи изображений, повышают качество картинки, яркости, цветов… Но что все это означает для обычного потребителя? Что скрывается за аббревиатурами LED, QLED и OLED? В этом тексте мы объясним, чем отличаются разные типы телевизоров и какой из них подойдет вам.

Фото: Xiaomi Xiaomi

LED-телевизоры

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Телевизоры на базе LED-матриц работают по тому же принципу, что и первые жидкокристаллические устройства. По сути, LED — это плоская панель, состоящая из нескольких слоев, которые отвечают за яркость и цвет. Электрический ток передается на прослойку жидких кристаллов, расположенную между поляризатором (верхним слоем) и белой фоновой подсветкой (нижним слоем). Из-за воздействия электричества угол, под которым расположены кристаллы, меняется, что позволяет телевизору создавать изображение. Причем вместо флуоресцентного или любого другого типа подсветки на LED-телевизорах используются светодиоды — отсюда и произошло название.

QLED-телевизоры

QLED-матрицы отличаются от LED-аналогов несколькими важными нюансами. Во-первых, вместо белого слоя подсветки они работают через синий: это связано с тем, что белые светодиоды обладают несовершенной цветопередачей. Во-вторых, между подсветкой и жидкокристаллической прослойкой расположен слой квантовых точек, который конвертирует синий цвет в оттенки красного и зеленого. Подобный технический процесс позволяет QLED-телевизорам добиться более точной цветопередачи.

OLED-телевизоры

Наконец, OLED-матрицы. По структуре они ближе всего к обычным LED: есть и слой ЖК-кристаллов, которые поляризуют свет, есть и белая подсветка сзади. Вопрос в том, что последняя собрана не на светодиодах, а на органических кристаллах, которые светятся сами по себе и управляются по отдельности. Это позволяет управлять картинкой на совершенно ином уровне: черные области можно вообще не подсвечивать, а на яркие подавать ровно столько света, сколько того требует изображение. Как итог — недоступная ни для LED, ни для QLED контрастность и точность передачи. Плюс — совершенно невероятный уровень работы с HDR.

LED, QLED или OLED: что лучше?

Хотя многие называют QLED или OLED лучшими вариантами дисплеев, на практике при выборе телевизора всегда стоит руководствоваться вашим бюджетом и обстоятельствами. При всех своих достоинствах, каждый тип матрицы также имеет ряд недостатков.

LED-телевизоры — самая доступная категория. Они не способны предложить ничего необычного, зато за них не придется отдавать целое состояние. Более того, если вы не слишком беспокоитесь о технических нюансах и эффектах типа HDR, смотреть фильмы на таких телевизорах все равно будет комфортно.

QLED-телевизоры — это компромиссное решения между LED и OLED. Они как правило дешевле OLED-устройств, но могут похвастать чуть более высоким качеством картинки, чем стандартные LED-модели. Плюс у них неплохо организована зональная подсветка, что здорово сказывается на работе с HDR.