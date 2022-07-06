В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+29° в 
USD 62.91EUR 64.33
Войти в почту
1 час назад

В Роскосмосе заявили, что МКС без коррекции может сгореть в атмосфере в течение 2-5 лет

Газета.Ruиещё 1

Руководитель пресс-службы «Роскосмоса» Дмитрий Струговец сообщил в своем Telegram-канале, что Международная космическая станция (МКС) за период от двух до пяти лет может снизиться до высоты, на которой начнет сгорать в плотных слоях атмосферы, при этом коррекция ее орбиты возможна только российскими средствами.

МКС может сгореть в атмосфере Земли в течение 2-5 лет
Фото: NASA/Roscosmos/ReutersNASA/Roscosmos/Reuters

Как рассказал Струговец, в среднем МКС без коррекции теряет 100 метров высоты в сутки, а для того, чтобы дойти до плотных слоев атмосферы и начать гореть станции нужно опуститься до высоты ниже 100 км над Землей.

«Естественное снижение орбиты МКС до этой высоты займет по расчетам баллистиков Ракетно-космической корпорации «Энергия» примерно от двух до пяти лет в зависимости от активности Солнца», — отметил он.

По его словам, у зарубежных партнеров нет своих средств коррекции высоты орбиты станции, поэтому без российского корабля Cygnus скорректировать ее орбиту не получится.

В связи с этим, руководитель пресс-службы «Роскосмоса» назвал «глупыми» заявления одного из бывших астронавтов США о том, что на МКС смогут обойтись без России.

Ранее исполнительный директор «Роскосмоса» по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев заявлял, что решение о новой орбитальной станции на смену МКС будет принято ближе к 2024 году.

Наука и техника,Сергей Крикалев,РКК Энергия,Роскосмос,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители