МКС может сгореть в атмосфере Земли в течение 2-5 лет

Руководитель пресс-службы «Роскосмоса» Дмитрий Струговец сообщил в своем Telegram-канале, что Международная космическая станция (МКС) за период от двух до пяти лет может снизиться до высоты, на которой начнет сгорать в плотных слоях атмосферы, при этом коррекция ее орбиты возможна только российскими средствами.

Фото: NASA/Roscosmos/Reuters NASA/Roscosmos/Reuters

Как рассказал Струговец, в среднем МКС без коррекции теряет 100 метров высоты в сутки, а для того, чтобы дойти до плотных слоев атмосферы и начать гореть станции нужно опуститься до высоты ниже 100 км над Землей.

«Естественное снижение орбиты МКС до этой высоты займет по расчетам баллистиков Ракетно-космической корпорации «Энергия» примерно от двух до пяти лет в зависимости от активности Солнца», — отметил он.

По его словам, у зарубежных партнеров нет своих средств коррекции высоты орбиты станции, поэтому без российского корабля Cygnus скорректировать ее орбиту не получится.

В связи с этим, руководитель пресс-службы «Роскосмоса» назвал «глупыми» заявления одного из бывших астронавтов США о том, что на МКС смогут обойтись без России.