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44 минуты назад

В США запустили ракету с российским двигателем

Газета.Ru

Компания United Launch Alliance, принадлежащая Boeing и Lockheed Martin, запустила с мыса Канаверал комплекс из двух спутников и ракетой Atlas V, оборудованной российским двигателем РД-180. Об этом сообщило издание Spaceflight Now.

В США запустили ракету с российским двигателем
Фото: Газета.руГазета.ру

Миссия USSF-12, или 12-я миссия Космических сил Соединенных Штатов, которую выполняет Atlas V, оснащена двумя американскими спутниками WFOW, которые оборудованы инфракрасным датчиком WASP весом 200 кг и обладают широким углом обзора, способным следить за большой территорией Земли. Спутник запущен на геостационарную орбиту на высоте 35,5 тыс. км, а его скорость соответствует скорости вращения Земли. Запуск состоялся 1 июля, стоимость миссии составила $1,1 млрд.

Одна из главных целей этой миссии — тестирование новых технологий системы предупреждения ракетных нападений Overhead Persistent Infrared, которая находится на ранних этапах разработки.

ULA снимает с производства Atlas 5 и прекращает использование российских двигателей. Планируется еще 22 миссии с использованием Atlas 5, затем компания будет использовать новую ракету Vulcan Centaur, которая работает на американских двигателях.

Наука и техника,Boeing,
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