Выпуск "российского" смартфона оказался под угрозой

У «Ростеха» возникли трудности со смартфоном AYYA T2 после отказа Тайваня от сотрудничества по производству процессоров, пишут «Ведомости» со ссылкой на источники.

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Согласно источнику, мобильные процессоры «Скиф» производились на тайваньской фабрике TSMC, которая после начала СВО на Украине прекратила сотрудничество с российскими партнерами.

Еще одна проблема, как отметили собеседники «Ведомостей», заключается в том, что у разработчиков возникли трудности с адаптацией «Скифов» от НПЦ «Элвис». В компании столкнулись с перегревом процессоров при работе смартфона, что так же осложняет дальнейшую работу по проекту.

При этом представитель «Ростеха» технические сложности проекта не подтвердил. По его словам, испытания нового трастфона AYYA T2 на отечественном процессоре идут в штатном режиме, но на вопрос «Ведомостей» о сроках выхода гаджета не ответил.