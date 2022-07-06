В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+23° в 
USD 58.51EUR 60.16
Войти в почту
41 минуту назад

Выход второй модели отечественного смартфона AYYA может не состояться

Газета.Ru

У «Ростеха» возникли трудности со смартфоном AYYA T2 после отказа Тайваня от сотрудничества по производству процессоров, пишут «Ведомости» со ссылкой на источники.

Выпуск "российского" смартфона оказался под угрозой
Фото: Газета.руГазета.ру

Согласно источнику, мобильные процессоры «Скиф» производились на тайваньской фабрике TSMC, которая после начала СВО на Украине прекратила сотрудничество с российскими партнерами.

Еще одна проблема, как отметили собеседники «Ведомостей», заключается в том, что у разработчиков возникли трудности с адаптацией «Скифов» от НПЦ «Элвис». В компании столкнулись с перегревом процессоров при работе смартфона, что так же осложняет дальнейшую работу по проекту.

При этом представитель «Ростеха» технические сложности проекта не подтвердил. По его словам, испытания нового трастфона AYYA T2 на отечественном процессоре идут в штатном режиме, но на вопрос «Ведомостей» о сроках выхода гаджета не ответил.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала, что первая модель отечественного смартфона AYYA оказалась невостребованной на массовом рынке даже после резкого сокращения поставок иностранных брендов. Всего за первый квартал 2022 года было продано 370 смартфонов AYYA T1.

Наука и техника,Ростех,
7
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители