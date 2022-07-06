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9 минут назад

Источник: сайт IKEA в России был искусственно перегружен конкурентами компании

ТАССиещё 2

Российский сайт компании IKEA искусственно "обваливают" конкуренты. При этом большое количество сделанных заказов получено и находится в обработке, сообщил ТАСС в среду источник.

В обвале российского сайта IKEA обвинили конкурентов компании
Фото: ТАССТАСС

"Сайт к началу распродаже был искусственно перегружен конкурентами IKEA, возможно, были привлечены хакеры. Но все равно большое количество заказов было получено, они находятся в обработке. Периодически поступают новые заявки, но с перебоями. Специалисты работают над возобновлением работы сайта в полной мере", - сказал собеседник агентства.

При этом на сайте IKEA покупателям предлагается следить за сообщениями и возобновлением приема заявок. Компания должна была начать онлайн-распродажу накануне, но не сделала этого из-за сбоя на сайте. Позже IKEA предложила покупателям оформлять заказы на онлайн-распродаже через заявки, но форма не работает. Как отмечается в сообщении ретейлера, по техническим причинам оформление покупки на сайте временно недоступно, компания работает над решением проблемы. Там заверили, что товаров на складах достаточно, при этом офлайн-магазины закрыты, и отделы обмена и возврата работают в обычном режиме.

Запланированная на 5 июля распродажа товаров со склада вызвана уходом IKEA с российского рынка, она проводится онлайн. 3 марта группа компаний "Интер Икеа" объявила о приостановке бизнес-процессов IKEA в России и Белоруссии. 15 июня в компании сообщили, что IKEA продаст четыре фабрики в России и оставит розничный бизнес в стране на паузе, это повлечет уменьшение штата сотрудников, однако торговые центры "Мега" продолжат работать.

Наука и техника,Ikea,
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