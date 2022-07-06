В обвале российского сайта IKEA обвинили конкурентов компании

"Сайт к началу распродаже был искусственно перегружен конкурентами IKEA, возможно, были привлечены хакеры. Но все равно большое количество заказов было получено, они находятся в обработке. Периодически поступают новые заявки, но с перебоями. Специалисты работают над возобновлением работы сайта в полной мере", - сказал собеседник агентства.

При этом на сайте IKEA покупателям предлагается следить за сообщениями и возобновлением приема заявок. Компания должна была начать онлайн-распродажу накануне, но не сделала этого из-за сбоя на сайте. Позже IKEA предложила покупателям оформлять заказы на онлайн-распродаже через заявки, но форма не работает. Как отмечается в сообщении ретейлера, по техническим причинам оформление покупки на сайте временно недоступно, компания работает над решением проблемы. Там заверили, что товаров на складах достаточно, при этом офлайн-магазины закрыты, и отделы обмена и возврата работают в обычном режиме.