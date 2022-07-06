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1 час назад

Необычные кристаллы углерода нашли в уральском метеорите

Lenta.ru

В метеорите, упавшем в районе Челябинска в феврале 2013 года, нашли необычные соединения углерода. Результаты исследования опубликованы в European Physical Journal Plus.

Необычные кристаллы углерода нашли в уральском метеорите
Фото: ТАССТАСС

В ходе работы ученые изучили с помощью оптического микроскопа хорошо сохранившуюся пыль от уральского болида и обнаружили там неизвестные ранее микрокристаллы углерода размером около микрометра. Эти структуры представлены в сферической форме, а также в виде шестиугольных стержней. Затем специалисты подвергли образцы химическому анализу и воздействию рентгеновских лучей.

Оказалось, что кристаллы состоят из необычной формы слоев графита, окружающих молекулы бакминстерфуллерена (C60) или полигексациклооктадекана (C18H12), находящихся в центре. Исследователи предполагают, что эти структуры образовались в результате наслоения графита к изолированным ядрам углерода, которые сформировались из-за экстремального воздействия температуры и давления во время распада метеорита. В будущих работах ученые хотят изучить и проанализировать другие образцы космического тела, чтобы понять, появляются ли такие кристаллы во всех метеоритах или это явление уникально для челябинского метеорита.

В июне 2022 года специалисты из Калифорнийского университета в Дэвисе в результате анализа марсианского метеорита, упавшего на Землю в 1815 году, выявили, что такие космические объекты доставляли летучие элементы на формирующийся Марс гораздо раньше, чем ранее предполагали.

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