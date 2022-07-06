«Все возрасты покорны» : Раскрыты особенности оспы обезьян

Вирус оспы обезьян не мутировал и не стал более опасным. Этой болезнью могут заразиться и взрослые, и дети, никаких ограничений по возрасту нет. Об этом заявил руководитель Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций центра «Вектор» Роспотребнадзора доктор биологических наук Александр Семенов, сообщают РИА Новости.

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В Нидерландах зафиксировали первый случай заражения ребенка оспой обезьян.

«Вирус не мутировал, более опасным не стал. Взрослые могут заразить детей, дети могут заразить взрослых. Оспе обезьян все возрасты покорны», — пояснил эксперт.

Семенов рассказал, что беременные женщины, дети и люди с нарушенным иммунитетов переносят оспу обезьян гораздо тяжелее, поэтому случаи неблагоприятного течения этой болезни чаще всего происходят именно с ними.

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что принятые им меры профилактики оспы обезьян значительно снижают риски ее появления в России. Пока что в стране не зарегистрировано случаев заболевания.