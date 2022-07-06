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8 минут назад

Эксперт Роспотребнадзора рассказал о заразности оспы обезьян

Елена Прошина

Вирус оспы обезьян не мутировал и не стал более опасным. Этой болезнью могут заразиться и взрослые, и дети, никаких ограничений по возрасту нет. Об этом заявил руководитель Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций центра «Вектор» Роспотребнадзора доктор биологических наук Александр Семенов, сообщают РИА Новости.

«Все возрасты покорны» : Раскрыты особенности оспы обезьян
Фото: ReutersReuters

В Нидерландах зафиксировали первый случай заражения ребенка оспой обезьян.

«Вирус не мутировал, более опасным не стал. Взрослые могут заразить детей, дети могут заразить взрослых. Оспе обезьян все возрасты покорны», — пояснил эксперт.

Семенов рассказал, что беременные женщины, дети и люди с нарушенным иммунитетов переносят оспу обезьян гораздо тяжелее, поэтому случаи неблагоприятного течения этой болезни чаще всего происходят именно с ними.

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что принятые им меры профилактики оспы обезьян значительно снижают риски ее появления в России. Пока что в стране не зарегистрировано случаев заболевания.

Роспотребнадзор усилил санитарно-карантинный контроль на пунктах пропуска в отношении рейсов, прибывающих из неблагополучных по оспе обезьян регионов. Были изготовлены новые тест-системы для выявления случаев заболевания. В регионы направлены медицинские рекомендации по проведению противоэпидемических мероприятий.

Наука и техника,Александр Семенов,Роспотребнадзор,
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