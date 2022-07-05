NASA потеряло связь с запущенным к Луне аппаратом CAPSTONE

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) сообщило, что потеряло связь с запущенным к Луне аппаратом CAPSTONE.

Фото: Nasa Nasa

«После успешного запуска 4 июля у CAPSTONE возникли проблемы со связью при контакте через сеть дальней космической связи. Команда корабля в настоящее время работает над выяснением причины и восстановлением контакта», — говорится в сообщении.

В NASA уточнили, что у команды есть «хорошие данные о траектории космического корабля» и несколько дней для устранения неисправности до момента коррекции траектории аппарата.

Основной задачей CAPSTONE является разведка орбиты для будущей окололунной станции Gateway. Ее запустят в 2024 году или позже, разместив в точке Лагранжа между Землей и Луной. Именно с этой целью и был запущен CAPSTONE. Аппарат должен достигнуть целевой орбиты 13 ноября, так как отправился к ней по наиболее выгодной траектории из-за малого запаса топлива.