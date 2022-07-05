В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+30° в 
USD 58.51EUR 60.16
Войти в почту
39 минут назад

Asus показала смартфон ROG Phone 6 Pro со вторым экраном на задней крышке гаджета

иещё 1

Компания Asus показала новые смартфоны ROG Phone 6 и ROG Phone 6 Pro, который получили дисплей диагональю 6,78 дюйма и процессор Snapdragon 8 Plus Gen 1. Как сообщает GSM Arena, у Pro-версии также имеется второй экран на задней крышке гаджета.

Представлен смартфон с мини-дисплеем у основой камеры

У ROG Phone 6 сзади вместо экрана имеется похожий на дисплей блок с подсветкой. У Pro для этого предусмотрен OLED мини-дисплей диагональю 2 дюйма. На него можно вывести одну из предустановленных анимаций.

Для главной камеры выбран 50-мегапиксельный датчик Sony IMX766. Также в основной блок вошли сверхширокоугольный объектив разрешением 13 мегапикселей и макрокамера. Имеется и «фронталка» с разрешением 12 мегапикселей.

Емкость аккумулятора составляет 6 тыс. мА•ч. Для смартфонов предусмотрена поддержка быстрой зарядки и два порта USB-C. Также для геймеров компания предложила фирменные аксессуары к смартфонам, такие как внешний вентилятор AeroActive и геймпад ROG Kunai.

Стоимость ROG Phone 6 начинается от €1 тыс., а ROG Phone 6 Pro обойдется минимум в €1,3 тыс.

Наука и техника,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители