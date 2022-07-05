Представлен смартфон с мини-дисплеем у основой камеры

Компания Asus показала новые смартфоны ROG Phone 6 и ROG Phone 6 Pro, который получили дисплей диагональю 6,78 дюйма и процессор Snapdragon 8 Plus Gen 1. Как сообщает GSM Arena, у Pro-версии также имеется второй экран на задней крышке гаджета.

У ROG Phone 6 сзади вместо экрана имеется похожий на дисплей блок с подсветкой. У Pro для этого предусмотрен OLED мини-дисплей диагональю 2 дюйма. На него можно вывести одну из предустановленных анимаций.

Для главной камеры выбран 50-мегапиксельный датчик Sony IMX766. Также в основной блок вошли сверхширокоугольный объектив разрешением 13 мегапикселей и макрокамера. Имеется и «фронталка» с разрешением 12 мегапикселей.

Емкость аккумулятора составляет 6 тыс. мА•ч. Для смартфонов предусмотрена поддержка быстрой зарядки и два порта USB-C. Также для геймеров компания предложила фирменные аксессуары к смартфонам, такие как внешний вентилятор AeroActive и геймпад ROG Kunai.