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49 минут назад

Физики предложили новый способ поиска сигналов от инопланетян

Газета.Ru

В попытках обнаружить сигналы от инопланетян следует также искать сообщения, переданные с помощью квантовой связи, считают физики из Эдинбургского университета. Фотоны — кванты электромагнитного излучения — способны передаваться на огромные расстояния, что делает их перспективным способом отправки сигналов к другим планетам. Свою теорию ученые изложили в статье в журнале Physical Review D.

Физики предложили новый способ поиска инопланетян
Фото: Газета.руГазета.ру

В настоящее время идет разработка наземной квантовой связи, технологии, которая использует квантовые частицы для отправки информации и потенциально может быть более безопасной, чем уже существующие способы связи. Основное препятствие для развития метода — декогеренция, при которой частица теряет квантовые свойства при взаимодействии с окружающей средой. Однако в космосе средняя плотность материи намного ниже, чем на Земле, что в теории позволяет частицам перемещаться на большие расстояния.

Как показали расчеты исследователей, рентгеновские фотоны могут перемещаться на сотни тысяч световых лет и более.

Если в других галактиках существуют разумные формы жизни, то, возможно, они могли развить технологию квантовой связи раньше землян и использовать ее для отправки сообщений, считают авторы работы. По их мнению, при поиске внеземных сигнал

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