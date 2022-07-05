Физики предложили новый способ поиска инопланетян

В попытках обнаружить сигналы от инопланетян следует также искать сообщения, переданные с помощью квантовой связи, считают физики из Эдинбургского университета. Фотоны — кванты электромагнитного излучения — способны передаваться на огромные расстояния, что делает их перспективным способом отправки сигналов к другим планетам. Свою теорию ученые изложили в статье в журнале Physical Review D.

Фото: Газета.ру Газета.ру

В настоящее время идет разработка наземной квантовой связи, технологии, которая использует квантовые частицы для отправки информации и потенциально может быть более безопасной, чем уже существующие способы связи. Основное препятствие для развития метода — декогеренция, при которой частица теряет квантовые свойства при взаимодействии с окружающей средой. Однако в космосе средняя плотность материи намного ниже, чем на Земле, что в теории позволяет частицам перемещаться на большие расстояния.

Как показали расчеты исследователей, рентгеновские фотоны могут перемещаться на сотни тысяч световых лет и более.