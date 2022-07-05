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28 минут назад

В Москве открылась продажа билетов на фестиваль науки и технологий Geek Picnic

ТАСС

Продажа билетов на международный фестиваль Geek Picnic открылась в Москве. Мероприятие пройдет 30 июля в "Музеоне", сообщили ТАСС организаторы фестиваля во вторник.

Стартовали продажи билетов на фестиваль науки и технологий Geek Picnic
Фото: предоставлено пресс-службой Geek Picnicпредоставлено пресс-службой Geek Picnic

"Международный фестиваль науки и технологий Geek Picnic открывает продажу билетов. Он впервые пройдет в "Музеоне" 30 июля. Организаторы готовятся показать самые необычные и высокотехнологичные новинки науки и искусства. Фестиваль проходит при поддержке Фонда культурных инициатив. На главной сцене появится "путешествующий" арт-объект. "Карусель Заря" создана в 2019 году для фестиваля Burning man и, побывав в Неваде, будет раскручиваться на Geek Picnic косплей-командой вместе со всеми спикерами, шоу и музыкантами", - рассказал собеседник агентства.

Выставка-парад необычных самодельных электромашин позволит гостям прокатиться и сделать селфи на нестандартном транспорте. Впервые на Geek Picnic будет представлено пространство самодельных электроинструментов. Кулибины от музыки покажут самодельные синтезаторы из телевизоров и микроволновок и дадут каждому желающему поиграть на них.

"Как всегда на Geek Picnic зрителей ждет много необычных роботов. Робот-андроид будет ловить роботов-рыб в большом аквариуме, тактильный робот "Аморфус" даст всем себя погладить, а андроидный робот "Ангел" распустит крылья перед самыми эрудированными гостями", - рассказал собеседник агентства.

В зоне стартапов представят самые необычные решения для разных случаев жизни. Например, с помощью новейших фито-инсталляций можно будет вырастить укроп и салат прямо на стенах дома, а рюкзаки-теплицы позволят взять урожай с собой в поход.

Наука и техника,
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