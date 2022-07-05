Стартовали продажи билетов на фестиваль науки и технологий Geek Picnic

"Международный фестиваль науки и технологий Geek Picnic открывает продажу билетов. Он впервые пройдет в "Музеоне" 30 июля. Организаторы готовятся показать самые необычные и высокотехнологичные новинки науки и искусства. Фестиваль проходит при поддержке Фонда культурных инициатив. На главной сцене появится "путешествующий" арт-объект. "Карусель Заря" создана в 2019 году для фестиваля Burning man и, побывав в Неваде, будет раскручиваться на Geek Picnic косплей-командой вместе со всеми спикерами, шоу и музыкантами", - рассказал собеседник агентства.