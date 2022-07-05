Бескрылый комар из Антарктиды оказался под угрозой вымирания

Бескрылый комар-звонец - крупнейшее сухопутное животное Антарктиды - оказался под угрозой вымирания из-за изменения климата, выяснила международная команда энтомологов при участии специалистов из Кентуккийского университета.

Фото: Tasteofcrayons./Wikipedia Tasteofcrayons./Wikipedia

Об этом они рассказали в статье в журнале Functional Ecology.

Комар Belgica antarctica круглый год обитает на ледниках Антарктиды. Совсем небольшое, меньше одного сантиметра в длину, это насекомое остается крупнейшим сухопутным живым существом континента. Комар-звонец живет порядка одного года.

За долгое время у насекомого появился собственный жизненный цикл: будучи личинкой, будущий комар переживает зиму в спячке под слоем льда, а с приходом весны просыпается и питается припасенными запасами энергии. С наступлением нового сезона холодов комар погибает, поскольку не может найти себе пищу.

Однако за последние десятилетия температура на континенте постепенно повышается: примерно на полградуса каждые десять лет. Из-за этого антарктическая зима наступает позже привычного срока, и куколки впадают в спячку более изможденными, не успев сохранить достаточное количество энергии.

Чтобы проверить, как такие изменения сказываются на комарах, ученые взяли несколько особей, которые провели зиму в контролируемых лабораторных условиях, и после разморозки оценили их состояние, в том числе наличие повреждений и уровень запасов питательных веществ. Оказалось, что при привычной температуре -5 °С выживает до половины популяции личинок, в то время как при температуре -1 °С , такая же сейчас в зимней Антарктиде, в живых остается лишь треть насекомых.

Кроме этого, большую роль сыграли запасы энергии, оставшиеся у комаров - насекомые, отправившиеся в спячку позже остальных из-за теплого климата, были гораздо слабее.