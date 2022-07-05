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1 час назад

Android под угрозой: Microsoft обнаружила новый опасный вирус для ПО

Inc-News

Команда 365 Defender сообщила о росте популярности вредоносного ПО, которое подписывает пользователей на дорогостоящие услуги. Причем без ведома хозяина устройства. В своем блоге команда объяснила, что атака такого типа вируса достаточно сложна. Эксперты 365 Defender Team подробно описывают этапы, которые происходят после заражения устройства.

Android под угрозой: Microsoft обнаружила новый вирус
Фото: Inc-NewsInc-News

По словам технологического гиганта, приложения с вредоносным ПО классифицируются как «мошенничество с использованием платных услуг». Такие приложения для проведения атак обычно используют динамическую загрузку кода.

"Зловред" подписывается на платные услуги, используя счет оператора связи. Причем подписка на премиум-услуги происходит без ведома пользователя. Малвар для своего функционирования использует протокол беспроводных приложений. Поэтому некоторые формы вируса зачастую отключают Wi-Fi.

Когда Wi-Fi перестает функционировать, начинает работать динамическая загрузка кода. Затем вирус в фоновом режиме подписывает пользователя на службу, считывая одноразовый пароль и заполняя поля OTP от лица владельца устройства. При этом все уведомления о подписках на услуги скрываются.

Microsoft считает, что единственное спасение от подобных вирусов – загрузка приложений через официальные магазины. Так как вредоносное ПО обычно распространяется за пределами Play Market.

Наука и техника,Microsoft,
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