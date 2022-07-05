3G-интернет уходит из Москвы: затронет ли это ваш смартфон?

Оператор мобильный связи «Билайн» объявил, что к сентябрю 2022 года компания перестанет поддерживать 3G-интернет в Москве. Фирма собирается перебросить освободившиеся ресурсы на укрепление более технологичной LTE-инфраструктуры, которая постепенно набирает все больше пользователей. Проблема только в том, что не все телефоны поддерживают LTE — сейчас мы расскажем, как проверить, входит ли ваш смартфон в их число.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Как проверить, потеряет ли ваш телефон Интернет

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Стандарт 4G поддерживают все современные модели iPhone (начиная с iPhone 5) и практически все Android-смартфоны, но насчет последних нельзя сказать ничего однозначного. Производством телефонов на базе Android занимаются множество разных брендов, из-за чего модельные ряды и характеристики устройств могут разниться. Если ваш смартфон был выпущен после 2012 года, то велик шанс, что он поддерживает LTE: в этом случае вам ничего не грозит.

Если же вы не уверены, то проверить информацию можно прямо на мобильнике. Просто взгляните в верхнюю часть экрана, где расположено название оператора и иконки качества связи: обычно эта часть интерфейса также показывает, какой протокол соединения использует смартфон. Включите мобильный интернет и посмотрите на экран — если там появится надпись 4G или LTE, то беспокоиться не о чем.

Предыдущий метод может не сработать при плохой связи. Не пугайтесь, есть другой вариант — поискать руководство пользователя, которое, как правило, доступно на официальном сайте производителя. Там всегда указываются ключевые характеристики телефона, включая поддерживаемые протоколы соединения.

Наконец, самый верный способ — посмотреть параметры смартфона через системные настройки. Это можно сделать следующим образом: только имейте в виду, что на разных версиях и оболочках Android пункты меню могут немного отличаться от нашего примера.

Откройте настройки телефона.

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Найдите пункт «Wi-Fi и сеть», «Мобильная сеть» или «SIM-карты и мобильные сети».

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Нажмите на «SIM-карта и сеть» или «Предпочтительный тип сети».

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Если среди вариантов есть 4G, то все в порядке.

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