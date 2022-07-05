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1 час назад

В России запустят онлайн-сервис для создания индивидуальных имплантатов

Газета.Ru

Ученые Новосибирского государственного технического университета НЭТИ создали онлайн-сервис для проектирования индивидуальных имплантатов для людей с травмами, об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе программы Минобрнауки России «Приоритет 2030».

В России запустят онлайн-сервис для создания индивидуальных имплантатов
Фото: DepositphotosDepositphotos

Особенность данного сервиса заключается в том, что отечественная версия ПО позволяет в рамках «единого окна» взаимодействовать специалистам лечебных учреждений и инженерных центров по созданию индивидуальных имплантатов.

По отдельности часть такого функционала доступна в ряде других специализированных программ, однако с ними могут работать лишь инженеры, а не врачи – это в разы затрудняет процесс согласования.

«Мы разработали онлайн-сервис, который позволяет и врачам, и инженерам проектировать 3D-модели индивидуальных имплантатов для любых костных структур. Это могут быть и имплантаты для черепа, и межпозвоночные кейджи (протезы удаленных позвонков), и тазобедренные эндопротезы. Также у сервиса есть дополнительные возможности преобразования данных компьютерной томографии, например, черепа с дефектом. Также реализована возможность прочностного расчета имплантатов», – объяснил руководитель разработки, младший научный сотрудник Научно-исследовательской лаборатории моделирования и обработки данных наукоемких технологий НГТУ НЭТИ Александр Гриф.

Обычно проектирование модели имплантата занимает от нескольких часов до недель — все зависит от конкретного случая, компетенций инженера и количества итераций между врачами и инженерами.

По словам Грифа, разработанное ПО сократит этот временной промежуток, но про конкретный процент сокращения временных затрат говорить рано — сервис все ещt тестируют.

Кроме того, сервис может сделать процесс создания имплантов дешевле – в этом поможет оптимизация геометрии имплантата с учетом сохранения прочностных свойств.

Разработанное программное обеспечение будет бесплатным для медицинских организаций России.

Наука и техника,Минобрнауки России,
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