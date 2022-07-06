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30 минут назад

Десять лучших телефонов дешевле 10 000 рублей

Мария Иванова

Иногда возникают ситуации, когда нужно срочно купить рабочий смартфон, но бюджет категорически не позволяет потратить много денег — приходится выбирать что-нибудь подешевле. Как раз для этих случаев портал 3dnews составил небольшую подборку бюджетных смартфонов стоимостью до 10 000 рублей.

Десять лучших телефонов дешевле 10 000 рублей
Фото: XiaomiXiaomi

realme C21Y

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  • Процессор: Unisoc T610
  • Дисплей: 6,5 дюйма, IPS LCD
  • Варианты подсистемы памяти: 3/32, 4/64 ГБ
  • Слот для карты памяти: microSDXC
  • Камеры: 13 Мп, f/2.2, 26mm (wide), 1/3.06", 1.12µm, PDAF; 2 Мп, f/2.4, (macro); 2 Мп, f/2.4, (depth)
  • Аккумулятор: 5000 мАч
  • Габариты: 16,5х7,6х0,91 см
  • Вес: 200 г
  • Цена: от 8 000 руб.
realme

realme C21Y — довольно архаичный, но далеко не самый плохой смартфон среди ультрабюджетных вариантов. Для своей ценовой категории он предлагает вполне себе достойную производительность и камеру, плюс на телефоне по умолчанию стоит сравнительно свежая версия Android. Если вы не против динамика на задней панели, то, в принципе, это нормальная опция — дешево и сердито.

Xiaomi Redmi 9C NFC

  • Процессор: MediaTek MT6765G Helio G35
  • Дисплей: 6,5 дюймов, IPS LCD
  • Варианты подсистемы памяти: 2/32, 3/64 ГБ
  • Слот для карты памяти: microSDXC
  • Камеры: 13 Мп, f/2.2, 28mm (wide), 1.0µm, PDAF; 2 Мп, f/2.4, (macro)
  • Аккумулятор: 5000 мАч
  • Габариты: 16,5х7,7 х0,9 см
  • Вес: 196 г
  • Цена: от 8 000 руб.
Xiaomi

Redmi 9C — пожалуй, один из самых сбалансированных представителей бюджетного сегмента. Хотя его нельзя назвать безупречным смартфоном, он без проблем справляется со своими задачами и не вызывает особых нареканий. Достаточно большой экран, средняя производительность и быстродействие. Дизайн корпуса не поражает воображение, но что поделать — зато камера получилась еще более-менее.

Infinix HOT 10 Lite

  • Процессор: Mediatek MT6761D Helio A20
  • Дисплей: 6,6 дюйма, IPS LCD
  • Варианты подсистемы памяти: 2/32, 3/64 ГБ
  • Слот для карты памяти: microSDXC
  • Камеры: 13 Мп, (wide), AF
  • Аккумулятор: 5000 мАч
  • Габариты: 16,5х7,6х0,88 см
  • Вес: 207 г
  • Цена: от 8 000 руб.
Infinix

Если вам нужен телефон с приятным визуальным дизайном, то можно поискать Infinix HOT 10 Lite. В плане характеристик он, прямо скажем, проигрывает многим аналогам в своем классе, однако корпус смартфона смотрится стильно за счет покрытия на задней панели. Из других плюсов можно отметить чистую версию Android без каких-либо сторонних оболочек и немаленький экран.

Nokia C30

  • Процессор: Unisoc SC9863A
  • Дисплей: 6,8 дюйма, IPS LCD
  • Варианты подсистемы памяти: 2/32, 3/64 ГБ
  • Слот для карты памяти: microSDXC
  • Камеры: 13 Мп, (wide); 2 Мп, (depth)
  • Аккумулятор: 6000 мАч
  • Габариты: 17,7х7,9х0,99 см
  • Вес: 237 г
  • Цена: от 9 000 руб.
Nokia

Не самый производительный, но крайне автономный смартфон с большим экраном. Nokia C30 не может похвастать практически ничем, кроме высокой емкости батареи и, опять же, чистой версии Android без лишних надстроек. Однако если вы как раз ищете нечто подобное, то он наверняка не разочарует. Телефон простой, качественный и долговечный.

ZTE Blade A51

  • Процессор: Unisoc SC9863A
  • Дисплей: 6,5 дюйма, IPS LCD
  • Варианты подсистемы памяти: 2/32, 2/64 ГБ
  • Слот для карты памяти: microSDXC
  • Камеры: 13 Мп, AF; 2 Мп
  • Аккумулятор: 3200 мАч
  • Габариты: 17,7х7,9х0,99 см
  • Вес: 173 г
  • Цена: от 6 000 руб.
ZTE

Еще один претендент на титул лучшего бюджетного середнячка. ZTE Blade A51 обладает неплохой диагональю экрана и приемлемой для своей цены производительностью, но низкая емкость батареи оставляет желать лучшего. К тому же, 2 ГБ оперативной памяти явно не хватит для многих задач. Впрочем, если вас это не смущает, выбор все равно не худший.

TECNO Spark 8C

Процессор: Unisoc T606

Дисплей: 6,6 дюйма, IPS LCD, 90 Гц

Варианты подсистемы памяти: 4/64 ГБ

Слот для карты памяти: microSDXC

Камеры: 13 Мп, f/1.8, 27mm (wide)

Аккумулятор: 5000 мАч

Габариты: 16,4х7,6х0,9 см

Вес: 193 г

Цена: от 9 000 руб.

TECNO

TECNO Spark 8C отличается от конкурентов неожиданно высокой частотой обновления экрана: 90 Гц — это не шутки. Да и технические характеристики не подкачали. Объем оперативной памяти впечатляет по меркам низкого бюджета, плюс процессор, несмотря на среднюю производительность, вполне современный. Данный смартфон бывает непросто найти в продаже по заявленной низкой цене, но если он вдруг найдется, то имейте в виду — вариант беспроигрышный.

Itel Vision 1 Pro

  • Процессор: Spreadtrum SC9832E
  • Дисплей: 6,5 дюйма, IPS LCD
  • Варианты подсистемы памяти: 2/32 ГБ
  • Слот для карты памяти: microSDXC
  • Камеры: 8 Мп
  • Аккумулятор: 4000 мАч
  • Габариты: 16,6х7,6х0,85 см
  • Вес: 179 г
  • Цена: от 6 000 руб.
Itel

Фирма Itel пришла на российский рынок не так давно, но определенно выбрала подходящий момент (не важно, хотела она того или нет) — сейчас многим как раз нужен дешевый, функциональный телефон. Vision 1 Pro — именно такой. Стандартный бюджетный смартфон, который не хочется ни ругать, ни хвалить. Хотя внешний вид получился действительно неплохим.

Samsung Galaxy A03 Core

  • Процессор: Unisoc SC9863A
  • Дисплей: 6,5 дюйма, PLS LCD
  • Варианты подсистемы памяти: 2/16 ГБ
  • Слот для карты памяти: microSDXC
  • Камеры: 8 Мп, f/2.0, AF
  • Аккумулятор: 5000 мАч
  • Габариты: 16,4х7,6х0,91 см
  • Вес: 211 г
  • Цена: от 8 500 руб.
Samsung

Galaxy A03 Core — облегченный вариант старшей версии смартфона, который променял мощную 48-мегапиксельную камеру на всего лишь 8 Мп. Неприятно, зато в остальном фирменное качество сборки Samsung выгодно отличает телефон на фоне многих аналогов от менее известных производителей. Мощность процессора и платформы в целом невелика, но высокая автономность отчасти компенсирует этот недостаток.

BQ 6061L Slim

  • Процессор: MediaTek Helio A22 MT6761
  • Дисплей: 6,1 дюйма, IPS LCD
  • Варианты подсистемы памяти: 2/16 Гб
  • Слот для карты памяти: microSDXC
  • Камеры: 8 Мп
  • Аккумулятор: 3500 мАч
  • Габариты: 15,6х7,4х0,85 см
  • Вес: 166 г
  • Цена: от 6000.
BQ

BQ 6061L Slim — неожиданно тонкий, компактный бюджетный смартфон. Он не слишком мощный, зато легкий и вполне стильный. Камера на 8 Мп стандартная, а вот 8-мегапиксельная фронталка — уже сравнительно редкий бонус. Плюс за производство смартфона отвечает российский бренд, если для вас принципиально важен этот момент.

Oukitel WP12

  • Процессор: MediaTek Helio A22
  • Дисплей: 5,5 дюйма, IPS LCD
  • Варианты подсистемы памяти: 4/32 ГБ
  • Слот для карты памяти: microSDXC
  • Камеры: 13 Мп
  • Аккумулятор: 4000 мАч
  • Габариты: 17,4х8,1х1,4 см
  • Вес: 237 г
  • Цена: от 9 500 руб.
Oukitel

Oukitel WP12 балансирует на самой грани ценника в 10 000 рублей, однако на то есть весомая причина: это один из немногих бюджетных мобильников, обладающих полноценной влагозащитой. Брутальный внешний вид и высокий вес смартфона придутся по вкусу не всем, но устройство как минимум эффектное.

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