Десять лучших телефонов дешевле 10 000 рублей

Иногда возникают ситуации, когда нужно срочно купить рабочий смартфон, но бюджет категорически не позволяет потратить много денег — приходится выбирать что-нибудь подешевле. Как раз для этих случаев портал 3dnews составил небольшую подборку бюджетных смартфонов стоимостью до 10 000 рублей.

Фото: Xiaomi Xiaomi

realme C21Y

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Процессор: Unisoc T610

Дисплей: 6,5 дюйма, IPS LCD

Варианты подсистемы памяти: 3/32, 4/64 ГБ

Слот для карты памяти: microSDXC

Камеры: 13 Мп, f/2.2, 26mm (wide), 1/3.06", 1.12µm, PDAF; 2 Мп, f/2.4, (macro); 2 Мп, f/2.4, (depth)

Аккумулятор: 5000 мАч

Габариты: 16,5х7,6х0,91 см

Вес: 200 г

Цена: от 8 000 руб.

realme

realme C21Y — довольно архаичный, но далеко не самый плохой смартфон среди ультрабюджетных вариантов. Для своей ценовой категории он предлагает вполне себе достойную производительность и камеру, плюс на телефоне по умолчанию стоит сравнительно свежая версия Android. Если вы не против динамика на задней панели, то, в принципе, это нормальная опция — дешево и сердито.

Xiaomi Redmi 9C NFC

Процессор: MediaTek MT6765G Helio G35

Дисплей: 6,5 дюймов, IPS LCD

Варианты подсистемы памяти: 2/32, 3/64 ГБ

Слот для карты памяти: microSDXC

Камеры: 13 Мп, f/2.2, 28mm (wide), 1.0µm, PDAF; 2 Мп, f/2.4, (macro)

Аккумулятор: 5000 мАч

Габариты: 16,5х7,7 х0,9 см

Вес: 196 г

Цена: от 8 000 руб.

Xiaomi

Redmi 9C — пожалуй, один из самых сбалансированных представителей бюджетного сегмента. Хотя его нельзя назвать безупречным смартфоном, он без проблем справляется со своими задачами и не вызывает особых нареканий. Достаточно большой экран, средняя производительность и быстродействие. Дизайн корпуса не поражает воображение, но что поделать — зато камера получилась еще более-менее.

Infinix HOT 10 Lite

Процессор: Mediatek MT6761D Helio A20

Дисплей: 6,6 дюйма, IPS LCD

Варианты подсистемы памяти: 2/32, 3/64 ГБ

Слот для карты памяти: microSDXC

Камеры: 13 Мп, (wide), AF

Аккумулятор: 5000 мАч

Габариты: 16,5х7,6х0,88 см

Вес: 207 г

Цена: от 8 000 руб.

Infinix

Если вам нужен телефон с приятным визуальным дизайном, то можно поискать Infinix HOT 10 Lite. В плане характеристик он, прямо скажем, проигрывает многим аналогам в своем классе, однако корпус смартфона смотрится стильно за счет покрытия на задней панели. Из других плюсов можно отметить чистую версию Android без каких-либо сторонних оболочек и немаленький экран.

Nokia C30

Процессор: Unisoc SC9863A

Дисплей: 6,8 дюйма, IPS LCD

Варианты подсистемы памяти: 2/32, 3/64 ГБ

Слот для карты памяти: microSDXC

Камеры: 13 Мп, (wide); 2 Мп, (depth)

Аккумулятор: 6000 мАч

Габариты: 17,7х7,9х0,99 см

Вес: 237 г

Цена: от 9 000 руб.

Nokia

Не самый производительный, но крайне автономный смартфон с большим экраном. Nokia C30 не может похвастать практически ничем, кроме высокой емкости батареи и, опять же, чистой версии Android без лишних надстроек. Однако если вы как раз ищете нечто подобное, то он наверняка не разочарует. Телефон простой, качественный и долговечный.

ZTE Blade A51

Процессор: Unisoc SC9863A

Дисплей: 6,5 дюйма, IPS LCD

Варианты подсистемы памяти: 2/32, 2/64 ГБ

Слот для карты памяти: microSDXC

Камеры: 13 Мп, AF; 2 Мп

Аккумулятор: 3200 мАч

Габариты: 17,7х7,9х0,99 см

Вес: 173 г

Цена: от 6 000 руб.

ZTE

Еще один претендент на титул лучшего бюджетного середнячка. ZTE Blade A51 обладает неплохой диагональю экрана и приемлемой для своей цены производительностью, но низкая емкость батареи оставляет желать лучшего. К тому же, 2 ГБ оперативной памяти явно не хватит для многих задач. Впрочем, если вас это не смущает, выбор все равно не худший.

TECNO Spark 8C

Процессор: Unisoc T606

Дисплей: 6,6 дюйма, IPS LCD, 90 Гц

Варианты подсистемы памяти: 4/64 ГБ

Слот для карты памяти: microSDXC

Камеры: 13 Мп, f/1.8, 27mm (wide)

Аккумулятор: 5000 мАч

Габариты: 16,4х7,6х0,9 см

Вес: 193 г

Цена: от 9 000 руб.

TECNO

TECNO Spark 8C отличается от конкурентов неожиданно высокой частотой обновления экрана: 90 Гц — это не шутки. Да и технические характеристики не подкачали. Объем оперативной памяти впечатляет по меркам низкого бюджета, плюс процессор, несмотря на среднюю производительность, вполне современный. Данный смартфон бывает непросто найти в продаже по заявленной низкой цене, но если он вдруг найдется, то имейте в виду — вариант беспроигрышный.

Itel Vision 1 Pro

Процессор: Spreadtrum SC9832E

Дисплей: 6,5 дюйма, IPS LCD

Варианты подсистемы памяти: 2/32 ГБ

Слот для карты памяти: microSDXC

Камеры: 8 Мп

Аккумулятор: 4000 мАч

Габариты: 16,6х7,6х0,85 см

Вес: 179 г

Цена: от 6 000 руб.

Itel

Фирма Itel пришла на российский рынок не так давно, но определенно выбрала подходящий момент (не важно, хотела она того или нет) — сейчас многим как раз нужен дешевый, функциональный телефон. Vision 1 Pro — именно такой. Стандартный бюджетный смартфон, который не хочется ни ругать, ни хвалить. Хотя внешний вид получился действительно неплохим.

Samsung Galaxy A03 Core

Процессор: Unisoc SC9863A

Дисплей: 6,5 дюйма, PLS LCD

Варианты подсистемы памяти: 2/16 ГБ

Слот для карты памяти: microSDXC

Камеры: 8 Мп, f/2.0, AF

Аккумулятор: 5000 мАч

Габариты: 16,4х7,6х0,91 см

Вес: 211 г

Цена: от 8 500 руб.

Samsung

Galaxy A03 Core — облегченный вариант старшей версии смартфона, который променял мощную 48-мегапиксельную камеру на всего лишь 8 Мп. Неприятно, зато в остальном фирменное качество сборки Samsung выгодно отличает телефон на фоне многих аналогов от менее известных производителей. Мощность процессора и платформы в целом невелика, но высокая автономность отчасти компенсирует этот недостаток.

BQ 6061L Slim

Процессор: MediaTek Helio A22 MT6761

Дисплей: 6,1 дюйма, IPS LCD

Варианты подсистемы памяти: 2/16 Гб

Слот для карты памяти: microSDXC

Камеры: 8 Мп

Аккумулятор: 3500 мАч

Габариты: 15,6х7,4х0,85 см

Вес: 166 г

Цена: от 6000.

BQ

BQ 6061L Slim — неожиданно тонкий, компактный бюджетный смартфон. Он не слишком мощный, зато легкий и вполне стильный. Камера на 8 Мп стандартная, а вот 8-мегапиксельная фронталка — уже сравнительно редкий бонус. Плюс за производство смартфона отвечает российский бренд, если для вас принципиально важен этот момент.

Oukitel WP12

Процессор: MediaTek Helio A22

Дисплей: 5,5 дюйма, IPS LCD

Варианты подсистемы памяти: 4/32 ГБ

Слот для карты памяти: microSDXC

Камеры: 13 Мп

Аккумулятор: 4000 мАч

Габариты: 17,4х8,1х1,4 см

Вес: 237 г

Цена: от 9 500 руб.

Oukitel