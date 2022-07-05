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23 минуты назад

В Самаре запустили самую большую установку для изучения горения в двигателях

ТАСС

Ученые запустили в Самарском национальном исследовательском университете имени академика С. П. Королева самую большую в мире установку по изучению процессов горения в двигателях. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе вуза.

В России запустили самую большую в мире установку для изучения двигателей
Фото: Самарский университетСамарский университет

"В Самарском национальном исследовательском университете имени С. П. Королева введена в эксплуатацию самая большая в мире экспериментальная установка по изучению процессов горения, ученые приступили к проведению первых экспериментов. Установка должна помочь инженерам в решении задач импортозамещения - разработке эффективных и экологичных отечественных авиационных двигателей", - говорится в сообщении вуза.

Как отмечают ученые, результаты экспериментов на такой установке будут использоваться при разработке эффективной и экологичной камеры сгорания авиационных двигателей . Предполагается, что по характеристикам она будет конкурентоспособной мировым аналогам или даже превосходить, сказал первый проректор - проректор по научно-исследовательской работе университета Андрей Прокофьев.

Установку разработали и собрали по мегагранту правительства РФ. Ее создание велось с 2017 года. В конце 2021 года работы были завершены, в университете несколько месяцев занимались калибровкой оборудования. В основе установки находится высокотемпературный химический микрореактор. Во время экспериментов в агрегат поступает газовая смесь изучаемых реагентов, разбавленная инертным газом. Кроме исследования процессов в камерах сгорания, установка может быть использовать для изучения химических реакций в глубоком космосе.

Интерес к проведению экспериментов выразил ряд ведущих университетов России. В самарском вузе заявили, что готовы сотрудничать с учеными РФ и зарубежья.

Наука и техника,Андрей Прокофьев,Правительство РФ,
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