В России запустили самую большую в мире установку для изучения двигателей

Ученые запустили в Самарском национальном исследовательском университете имени академика С. П. Королева самую большую в мире установку по изучению процессов горения в двигателях. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе вуза.

Фото: Самарский университет Самарский университет

"В Самарском национальном исследовательском университете имени С. П. Королева введена в эксплуатацию самая большая в мире экспериментальная установка по изучению процессов горения, ученые приступили к проведению первых экспериментов. Установка должна помочь инженерам в решении задач импортозамещения - разработке эффективных и экологичных отечественных авиационных двигателей", - говорится в сообщении вуза.

Как отмечают ученые, результаты экспериментов на такой установке будут использоваться при разработке эффективной и экологичной камеры сгорания авиационных двигателей . Предполагается, что по характеристикам она будет конкурентоспособной мировым аналогам или даже превосходить, сказал первый проректор - проректор по научно-исследовательской работе университета Андрей Прокофьев.

Установку разработали и собрали по мегагранту правительства РФ. Ее создание велось с 2017 года. В конце 2021 года работы были завершены, в университете несколько месяцев занимались калибровкой оборудования. В основе установки находится высокотемпературный химический микрореактор. Во время экспериментов в агрегат поступает газовая смесь изучаемых реагентов, разбавленная инертным газом. Кроме исследования процессов в камерах сгорания, установка может быть использовать для изучения химических реакций в глубоком космосе.