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1 час назад

Учёные предложили определять болезни по запаху

Ferra.ru

Группа учёных со всего мира разработала и описала новую концепцию, согласно которой можно выявлять заболевания по запаху.

Ученые предложили определять болезни по запаху
Фото: Ferra.ruFerra.ru

По словам специалистов, для усовершенствования данного метода необходимо обратить внимание на волатоломику — раздел химии, изучающий летучие органические соединения (ЛОС).

Они рассказали, что особое внимание, в рамках исследования, было уделено изучению группы переносимых по воздуху частиц, с помощью которых человек чувствует запах. В научной работе отмечается, что все живые организмы выделяют ЛОС в качестве биологического процесса для обмена данными, защиты и размножения.

По итогу учёные пришли к выводу, что специальный робот был бы способен анализировать запах человеческого организма, пот и слёзы. А уже в дальнейшем, на основе полученных данных, предсказывать развитие определённых заболеваний.

Отметим, что авторы определили описанный метод, как находящийся «в нескольких шагах» от использования в лабораторных условиях. В будущем же они надеются на широкое его применение в медицине.

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