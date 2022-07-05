Ученые предложили определять болезни по запаху

Группа учёных со всего мира разработала и описала новую концепцию, согласно которой можно выявлять заболевания по запаху.

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По словам специалистов, для усовершенствования данного метода необходимо обратить внимание на волатоломику — раздел химии, изучающий летучие органические соединения (ЛОС).

Они рассказали, что особое внимание, в рамках исследования, было уделено изучению группы переносимых по воздуху частиц, с помощью которых человек чувствует запах. В научной работе отмечается, что все живые организмы выделяют ЛОС в качестве биологического процесса для обмена данными, защиты и размножения.

По итогу учёные пришли к выводу, что специальный робот был бы способен анализировать запах человеческого организма, пот и слёзы. А уже в дальнейшем, на основе полученных данных, предсказывать развитие определённых заболеваний.