Американскому сайту бронирования отелей грозит штраф 6 млн. рублей

Американскому сервису бронирования отелей Hotels.com грозит штраф на сумму до 6 млн рублей за отказ локализовать данные российских пользователей на территории России, сообщили в участке мирового судьи номер 422 Москвы, куда поступил соответствующий протокол об административном правонарушении.
«В суд поступил протокол, составленный по ч. 8 ст. 13.11 КоАП РФ («Невыполнение оператором при сборе персональных данных, в том числе посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет, обязанности по обеспечению записи, систематизации, накопления, хранения персональных данных граждан Российской Федерации»). Заседание по этому делу об административном правонарушении назначено на 12 июля», – рассказали ТАСС в суде.
Там подчеркнули, что по закону, если организацию признают виновной в этом правонарушении, ей грозит штраф на сумму до 6 млн рублей.
Ранее Московский суд выписал штраф в размере 1 млн рублей службе доставки UPS за отказ локализовать данные российских пользователей в стране, также штраф получили Google, видеосервис Twitch и фотохостинг Pinterest.