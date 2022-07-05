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1 час назад

Сайту бронирования Hotels.com пригрозили штрафом 6 млн рублей

Деловая газета "Взгляд"иещё 5

Американскому сервису бронирования отелей Hotels.com грозит штраф на сумму до 6 млн рублей за отказ локализовать данные российских пользователей на территории России, сообщили в участке мирового судьи номер 422 Москвы, куда поступил соответствующий протокол об административном правонарушении.

Американскому сайту бронирования отелей грозит штраф 6 млн. рублей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В суд поступил протокол, составленный по ч. 8 ст. 13.11 КоАП РФ («Невыполнение оператором при сборе персональных данных, в том числе посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет, обязанности по обеспечению записи, систематизации, накопления, хранения персональных данных граждан Российской Федерации»). Заседание по этому делу об административном правонарушении назначено на 12 июля», – рассказали ТАСС в суде.

Там подчеркнули, что по закону, если организацию признают виновной в этом правонарушении, ей грозит штраф на сумму до 6 млн рублей.

Ранее Московский суд выписал штраф в размере 1 млн рублей службе доставки UPS за отказ локализовать данные российских пользователей в стране, также штраф получили Google, видеосервис Twitch и фотохостинг Pinterest.

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