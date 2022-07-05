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44 минуты назад

Цены на уровне февральских: параллельный импорт вернул MacBook в Россию

Ferra.ruиещё 4

Российские магазины электроники начали предлагать покупателям ноутбуки Apple, ввезённые в страну через параллельный импорт. В том числе это коснулось и официального ритейлера Apple — Re:Store.

Помимо этого, устройства можно найти в сети М.Видео-Эльдорадо, а также на Wildberries и прочих интернет-магазинах. Самое интересное, что цены на MacBook находятся на уровне, близком к февральскому.

Более того, эксперты отмечают, что на данный момент нет никакой разницы в стоимости между «белыми» девайсами, ввезёнными еще до санкций, и «параллельными». Они же объяснили, с чем связана невысокая наценка на устройства Apple:

Большую наценку на лэптопы Apple продавцы опасаются делать еще и потому, что в начале июня вышли сразу две новых модели MacBook: Air и Pro на процессорах M2. Этот анонс сразу перевёл модели Air и Pro на чипе M1 в ранг «прошлого поколения», которое, по законам рынка, не может стоить дороже актуального - Евгений Харитонов, главный редактор Ferra.ru

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Эксперт также заявил, что в будущем динамика цен на ноутбуки Apple будет плавно меняться. Причём изменения эти будут происходить вместе с колебаниями курса доллара.

Наука и техника,Видео,Санкции,Евгений Харитонов,Apple,
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