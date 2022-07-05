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47 минут назад

Работу российского процессора «Байкал» сравнили с Intel Core i5-10210U

Чемпионат.com

Специалисты компании «Инфосистемы Джет» протестировали работу российского процессора Baikal BE-M1000 при выполнении офисных задач, а также сравнили её с Intel Core i5-10210U.

Российский процессор «Байкал» сравнили с Intel Core i5-10210U
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Характеристики российского процессора «Байкал»

  • CPU: 8 ядер Arm Cortex A57 с частотой 1,5 ГГц
  • GPU: 8 ядер Arm Mali-T628 с частотой до 750 МГц
  • Количество потоков: 8
  • Кэш-память L3: 8 МБ
  • Поддерживаемый тип памяти: DDR4-2400, DDR3-1600

Все тестирования проводились на ПК в форм-факторе Slim-Desktop под названием «Элпи511», оснащённом процессором Вaikal-М с операционной системой Astra Linux 1.7. На компьютере были установлены браузеры Google Chrome и Mozilla Firefox, а также офисный пакет LibreOffice с архиватором Ark.

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С открытием каких-либо документов у «Байкала» проблем не возникло. Однако при редактировании текстового документа на более чем 50 страниц программа с чтением начала зависать. При этом браузеры и архиватор работали стабильно, а Chrome как будто бы даже быстрее открывал страницы.

Что касается сравнений производительности с Intel Core i5-10210U, то во всех основных бенчмарках отечественный процессор оказался слабее. По словам специалистов, это было вполне ожидаемо, ведь у Intel выше тактовая частота и он гораздо лучше оптимизирован для повседневных задач.

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Правда, при непосредственной работе с программами сильной разницы сотрудники не увидели.

В целом специалисты компании «Инфосистемы Джет» назвали результаты тестов ожидаемыми. Отечественный процессор оказался на порядок слабее в задачах, связанных с обработкой графики, из-за более низких характеристик. При этом «Байкал» не оптимизирован для работы со многими современными программами — например, при попытке поделиться стримом рабочего стола компьютер отправляется на перезагрузку.

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Смущает также и цена — российский процессор стоит $ 500, в то время как i5-10210U можно приобрести за $ 400. Однако «Байкал» отвечает всем требованиям по импортозамещению, считают эксперты.

Наука и техника,Intel,Google,
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