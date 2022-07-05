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1 час назад

Самый мощный процессор и 18 ГБ оперативки: представлены новые игровые смартфоны ASUS ROG Phone 6

Ferra.ruиещё 4

Сегодня ASUS представила новое поколение своих игровых смартфонов — ROG Phone 6. Как обычно, в линейке есть базовая модель и Pro.

ASUS представила самые мощные в мире смартфоны
Фото: ASUSASUS

Обе модели ROG Phone 6 оснащены 6,78-дюймовыми AMOLED-дисплеями с разрешением 1080 x 2448 пикселей и частотой обновления 165 Гц. Частота дискретизации касания теперь составляет 720 Гц, а пиковая яркость достигает 1200 нит.

В обоих смартфонах используется новейший и самый мощный на данный момент процессор Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1. Базовая версия предлагается с 12 или 16 ГБ оперативной памяти, а ROG Phone 6 Pro может быть оснащён до 18 ГБ.

У новых смартфонов есть программируемые кнопки AirTrigger, два фронтальных динамика, тройные микрофоны, разъём для наушников. Телефоны также защищены от брызг по стандарту IPX4.

Что касается камер, то в качестве основного модуля выступает 50-мегапиксельный Sony IMX766, который дополняется 13-Мп (сверхиширик) и 5-Мп (макрокамера). Селфи-камерой тут 12-мегапиксельная Sony IMX663.

В ROG Phone 6 и 6 Pro по-прежнему используется батарея ёмкостью 6000 мАч, разделенная на две ячейки по 3000 мАч. Проводная зарядка поддерживает мощность 65 Вт.

Цены на ROG Phone 6 будут начинаться с 999 евро в Европе, а на ROG Phone 6 Pro — с 1299 евро.

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