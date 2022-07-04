В России создали методику прогнозирования силы солнечных бурь

Российские ученые из Сколтеха совместно с коллегами из других стран разработали новый метод прогнозирования интенсивности солнечного цикла. Это исследование позволит точнее предсказывать космическую погоду, сообщает Astronomy & Astrophysics.

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Известно, что Солнце периодически испускает мощные вспышки. Они особенно опасны для астронавтов, не защищенных земной магнитосферой, и могут вызвать сбои в работе оборудования даже у поверхности планеты.

Всего за несколько минут солнечная вспышка может высвободить в 100 000 раз больше энергии, чем все электростанции на Земле за целый год. Излучение достигает нашей планеты за восемь минут.

Ученые пояснили, что сейчас Солнце входит в активную фазу очередного цикла (№25). Исследование показало, что максимальная скорость роста активности солнечных пятен коррелирует с интенсивностью наступающего 11-летнего цикла. Причем прогнозы будут более точными, если анализировать данные каждого полушария Солнца.

«Это исследование позволяет нам точно определить эволюцию солнечного цикла заблаговременно и подготовиться к экстремальным явлениям космической погоды», – говорится в тексте научной работы.