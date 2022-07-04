Мемодзи на Android: четыре лучших приложения для создания стикеров

Последние версии iPhone получили интересную функцию под названием Memoji (или мемодзи) — мультяшные стикеры, которые создаются при помощи сканирования внешности пользователя через камеру смартфона. Телефоны на базе Android пока еще не дошли до той же технологической планки, одно сторонние разработчики активно создают аналоги приложения Apple. Мы собрали несколько самых популярных.

Фото: Apple Apple

Bitmoji

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Bitmoji — приложение от разработчиков Snapchat, которое интегрировано прямо в клавиатуру Google Gboard. Оно сканирует лицо пользователя при помощи фронтальной камеры смартфона, реконструирует его внешность в мультяшном стиле и создает стикер на основе получившегося автопортрета. При необходимости встроенный фоторедактор позволяет внести некоторые изменения: например, поменять черты лица, мимику или одежду. А когда все будет готово, новеньким стикером можно будет пользоваться в любом мессенджере, поддерживающем Gboard.

Bitmoji

Samsung AR Emoji

Приложение AR Emoji выполняет ту же функцию, но эксклюзивно на смартфонах Samsung. Более того, технология дополненной реальности позволяет использовать мемодзи во время фотосъемки или записи видео, чтобы на изображении вместо вас появлялся ваш анимированный аватар, повторяющий мимику и движения. Через AR Emoji также можно собирать стикеры в отдельные комплекты и создавать гифки.

Samsung

MojiPop

MojiPop превращает отсканированные изображения лиц в милые стикеры, стилизованные под ручную рисовку. Галерея приложения включает множество самых разных заготовок, куда можно поставить свой рисованный портрет: некоторые из них доступны только за деньги, но и бесплатный вариант предлагает немало опций. В том числе групповые стикеры, где вы можете позировать вместе с друзьями — MojiPop поддерживает создание нескольких эмодзи-аватаров специально для этой цели. Для быстрого обмена стикерами понадобится фирменная клавиатура от разработчиков, но она того не стоит: лучше отправлять стикеры в галерею смартфона и потом пересылать их в другие мессенджеры.

MojiPop

EMOJI Face Racorder

EMOJI Face Recorder — аналог приложения Animoji для iPhone. Вместо того, чтобы создавать мемодзи, он позволяет выбрать один из виртуальных аватаров и наложить его на мимику пользователя для записи видео. Лицевой трекинг не всегда справляется с мелкими деталями (например, морганием), но хорошо передает движения губ и головы — самое то для дурачеств на видео.