В WhatsApp появится новая функция

В дальнейших обновлениях мессенджера WhatsApp появится возможность скрывать онлайн-статус от собеседников, передает портал WABetaInfo.

В настоящее время пользователи могут скрыть данные о времени последней активности сети, но скрывать свое присутствие нельзя. Теперь к уже реализованным возможностям добавится функция невидимки.

Согласно сведениям WABetaInfo, пользователи получат возможность показывать свое присутствие в сети всем собеседникам в сервисе для обмена сообщениями или выставить аналогичные настройки, что и для функции отображения последнего времени посещения.

Таким образом, увидеть статус «В сети» смогут все пользователи WhatsApp или только контакты. Также будет возможность скрыть свое присутствие от всех пользователей мессенджера или от конкретных контактов.