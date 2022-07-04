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1 час назад

В ФАС потребовали от Google снять ограничения на способы оплаты приложений на Android

Газета.Ru

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выдала предупреждение компании Google за то, что разработчики приложений для магазина Google Play ограничены в выборе способа оплаты и могут использовать только одну платежную систему — от американской корпорации. Об этом сообщается на сайте ведомства.

ФАС обязала Google вернуть в России оплату приложений
Фото: Газета.руГазета.ру

«Запрет на использование сторонних платежных систем закреплен в правилах программы для разработчиков Google Play», — добавил представитель ФАС.

Отмечается, что если разработчик нарушает правило, то приложение на Android может быть удалено с площадки либо заблокирована возможность его обновления. В антимнопольном ведомстве посчитали такой шаг Google злоупотреблением доминирующим положением на рынке.

«ФАС России выдала компании предупреждение. Компания должна исполнить его в течение месяца», — говорится в сообщении. В ведомстве предупредили, что неисполнение приведет к возбуждению дела о нарушении антимонопольного законодательства России.

Ранее сообщалось, что после 24 февраля в российском Google Play обнаружили множество мошеннических приложений, предлагающих всевозможные социальные выплаты и компенсации.

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