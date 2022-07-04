ФАС обязала Google вернуть в России оплату приложений

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выдала предупреждение компании Google за то, что разработчики приложений для магазина Google Play ограничены в выборе способа оплаты и могут использовать только одну платежную систему — от американской корпорации. Об этом сообщается на сайте ведомства.

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«Запрет на использование сторонних платежных систем закреплен в правилах программы для разработчиков Google Play», — добавил представитель ФАС.

Отмечается, что если разработчик нарушает правило, то приложение на Android может быть удалено с площадки либо заблокирована возможность его обновления. В антимнопольном ведомстве посчитали такой шаг Google злоупотреблением доминирующим положением на рынке.

«ФАС России выдала компании предупреждение. Компания должна исполнить его в течение месяца», — говорится в сообщении. В ведомстве предупредили, что неисполнение приведет к возбуждению дела о нарушении антимонопольного законодательства России.