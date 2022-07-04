WhatsApp получит функцию, который нет даже в Telegram

Некоторое время назад Telegram представил Premium-подписку на мессенджер. Одной из особенностей платного тарифа стало увеличение числа доступных реакций на сообщения.

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Теперь же стало известно, что разработчики WhatsApp также работают в этом направлении. Совсем недавно они представили возможность реагировать на чужие сообщения с помощью эмодзи. А уже совсем скоро пользователям предложат использовать для этих целей абсолютно любой смайл.

Отметим, что на данный момент нет точной информации, как скоро нововведение доберётся до релизной версии WhatsApp для iOS и Android. Но учитывая, с какой скоростью разработчики внедряют новшества с свой проект, вряд ли придётся ждать сколь бы то ни было долго.