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34 минуты назад

То, чего нет в Telegram даже за деньги: WhatsApp позволит отреагировать любым эмодзи на сообщение

Ferra.ru

Некоторое время назад Telegram представил Premium-подписку на мессенджер. Одной из особенностей платного тарифа стало увеличение числа доступных реакций на сообщения.

WhatsApp получит функцию, который нет даже в Telegram
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Теперь же стало известно, что разработчики WhatsApp также работают в этом направлении. Совсем недавно они представили возможность реагировать на чужие сообщения с помощью эмодзи. А уже совсем скоро пользователям предложат использовать для этих целей абсолютно любой смайл.

Отметим, что на данный момент нет точной информации, как скоро нововведение доберётся до релизной версии WhatsApp для iOS и Android. Но учитывая, с какой скоростью разработчики внедряют новшества с свой проект, вряд ли придётся ждать сколь бы то ни было долго.

Что интересно, ряд мессенджеров уже давно внедрили возможность оставлять реакции на сообщения в виде стикеров. Возможно, это будет тем, что специалисты WhatsApp добавят в своё приложение совсем скоро.

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