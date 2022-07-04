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30 минут назад

Нейросети указали путь к счастью

Lenta.ru

Разработанные учеными Гарвардской медицинской школы (США) нейросети указали путь к психической устойчивости. Исследование было опубликовано в журнале Aging-US.

Нейросети указали путь к счастью
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Научная работа была проведена специалистами организации и компании Deep Longevity. С помощью разработанной нейросети ученые создали две цифровые модели психологии человека. Первая модель позволила предсказать психологическое благополучие респондентов через десять лет на основе данных опроса. С помощью данной системы специалисты подтвердили, что способность формировать значимые связи у человека развивается с возрастом. Также авторы поняли, что способность формировать наличие цели в жизни остается у людей до 40-50 лет, что влияет на их представления о счастье.

Вторая модель представляет собой самоорганизующуюся карту, созданную в качестве основы системы рекомендаций для приложений в области психического здоровья. Данный алгоритм разбивает всех респондентов на кластеры в зависимости от вероятности развития у них депрессии и определяет кратчайший путь к кластеру психической устойчивости для любого человека.

«Существующие приложения для психического здоровья предлагают общие советы, которые применимы ко всем, но не подходят никому. Мы создали систему, которая является научно обоснованной и предлагает превосходную персонализацию», — отметил соавтор исследования и специалист Deep Longevity Алекс Жаворонков. «Исследование расширяет наше представление о старении и переходах через жизненные этапы и эмоциональные состояния», — заявил профессор Гарвардской медицинской школы Вадим Гладышев.

В июле 2021 года специалисты Национального центра биотехнологической информации США рассказали о пользе шоколада. По словам ученых, в данном продукте содержится огромное количество веществ, которые благотворно влияют на состояние здоровья.

Наука и техника,Вадим Гладышев,
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