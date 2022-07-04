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1 час назад

Гурман из Bloomberg сообщил о появлении в Apple Watch функции определения жара у владельца

Газета.Ru

Умные часы от Apple в новой модели смогут определять жар — один из основных симптомов множества болезней. О новой функции Apple Watch Series 8 сообщил журналист агентства Bloomberg Марк Гурман в рассылке Power On.

Часы Apple научаться измерять температуру
Фото: AppleApple

«Функция измерения температуры не будет показывать точные показатели, как в случае с градусником в подмышечной области, однако он сможет определить, есть ли у владельца часов жар», — отметил аналитик.

По его словам, умный гаджет затем порекомендует пользователю поговорить с лечащим врачом или проверить наличие повышенной температуры с помощью термометра.

Ожидается, что новые Apple Watch выйдут в третьем квартале этого года. Гурман уточнил, что функцию измерения температуры получат только Apple Watch 8. По его словам, Apple Watch SE 2 не получат специальный сенсор для определения жара.

Ранее сообщалось, что Apple в рамках ежегодной конференции для разработчиков WWDC 2022 представила новую версию операционной системы для своих умных часов WatchOS 9.

Наука и техника,Марк Гурман,Apple,
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