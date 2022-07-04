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1 час назад

iPhone предрекли рекордное подорожание

Елена Прошина

Самый доступный вариант iPhone 14 Pro будет стоить $1099 (около 59 тыс. рублей по текущему курсу), что является рекордной по сравнению с предыдущими поколениями смартфонов компании Apple. Как сообщает «Газета.ru», об этом рассказал известный инсайдер под ником TheGalox_.

По его информации, начальная версия iPhone 14 Pro Max с памятью в 128 гигабайт обойдется в $1199 (около 64,5 тыс. рублей). Самый дорогой флагман серии с памятью на 1 ТБ должен будет стоить $1699 (около 91,4 тыс. рублей). Таким образом, по сравнению с модельным рядом iPhone 13 устройства подорожают сразу на $100 каждый.

В РФ закончились запчасти для смартфонов Huawei и Samsung

TheGalox_ также рассказал, что смартфоны из линейки Pro получат новый процессор Apple A16 Bionic, 8 ГБ оперативной памяти и основную камеру с тремя объективами. Устройства из обычной линейки будут иметь процессор Apple A15 Bionic и 6 ГБ оперативной памяти.

Напомним, что презентация iPhone 14 должна пройти осенью 2022 года, однако точная дата пока неизвестна.

Наука и техника,Видео,Apple,
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