iPhone предрекли рекордное подорожание

Самый доступный вариант iPhone 14 Pro будет стоить $1099 (около 59 тыс. рублей по текущему курсу), что является рекордной по сравнению с предыдущими поколениями смартфонов компании Apple. Как сообщает «Газета.ru», об этом рассказал известный инсайдер под ником TheGalox_.

По его информации, начальная версия iPhone 14 Pro Max с памятью в 128 гигабайт обойдется в $1199 (около 64,5 тыс. рублей). Самый дорогой флагман серии с памятью на 1 ТБ должен будет стоить $1699 (около 91,4 тыс. рублей). Таким образом, по сравнению с модельным рядом iPhone 13 устройства подорожают сразу на $100 каждый.

TheGalox_ также рассказал, что смартфоны из линейки Pro получат новый процессор Apple A16 Bionic, 8 ГБ оперативной памяти и основную камеру с тремя объективами. Устройства из обычной линейки будут иметь процессор Apple A15 Bionic и 6 ГБ оперативной памяти.