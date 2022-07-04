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1 час назад

«Лаборатория Касперского» выпустит свой аналог Windows и Android

Ferra.ruиещё 3

Пока Microsoft уходит с рынка России, в том числе не давая российским пользователям скачивать Windows с официального сайта, местные IT-компании не мешкают.

«Лаборатория Касперского» выпустит аналог Windows и Android
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Так, например, глава «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский заявил, что его компания намерена выпустить собственную операционную систему. Причём это будет система, предназначенная как для компьютеров, так и для смартфонов.

«Будет, но когда, не скажу. Я просто человек суеверный, просто если я говорю срок, он сразу увеличивается в два-три раза», – ответил Касперский на вопрос о возможных сроках выхода операционной системы на общий рынок.

Отметим, что слухи о внутреннем тестировании гаджетов на базе KasperskyOS ходили ещё несколько лет назад. А в конце 2019 года было объявлено, что фирменная ОС может использоваться для интернета вещей и промышленности.

Речи о выпуске продукта для смартфонов и компьютеров обычных пользователей тогда речи не шло.

Наука и техника,Евгений Касперский,Лаборатория Касперского,Microsoft,
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