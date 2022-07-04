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27 минут назад

Рогозин назвал сроки запуска ракеты «Ангара-А5»

Елена Прошина

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил, что запуск легкой ракеты «Ангара-А1.2» запланирован на 2022 год. Тяжелую ракету «Ангара-А5» могут запустить в конце этого года, либо в начале следующего. Об этом пишут РИА Новости.

Рогозин назвал сроки запуска ракеты «Ангара-А5»
Фото: ТАССТАСС

Рогозин пояснил, что тяжелая ракета «Ангара-А5» уже изготовлена и находится на космодроме Плесецк. Планируется, что легкая ракета также будет направлена на космодром в ближайшее время.

По словам Рогозина, производство новой ракеты не станут полностью переводить на омское ПО «Полет», поэтому площадка Центра Хруничева в Москве продолжит выполнять свою работу. Он пояснил, что Омск и без дополнительной нагрузки работает на полную мощность.

«У нас там аншлаг в Омске. Поэтому Москву мы сохраняем», — уточнил Рогозин.

Издание напоминает, что в апреле легкая ракета «Ангара-1.2» со спутником стартовала с космодрома Плесецк в Архангельской области в интересах Министерства обороны РФ. Портал NASASpaceFlight.com сообщил, что на «Ангара-1.2» запустили радиолокационный спутник «Космос-2555».

«Ангара» — это экологически чистые ракеты-носители различных классов. В это семейство входят легкие носители «Ангара-1.2», тяжелые «Ангара-А5» и модернизированная «Ангара-А5М», повышенной грузоподъемности «Ангара-А5В».

Наука и техника,Дмитрий Рогозин,Минобороны России,ГКНПЦ им.М.В.Хруничева,Роскосмос,
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