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1 час назад

Российские ученые создали губку для быстрой остановки крови

Мир24

Ученые из Тверского государственного медицинского университета (ТГМУ) создали пористый материал, пропитанный специальными препаратами, который в кратчайшее время способен останавливать кровотечение из раны. Губка также предотвращает инфицирование и развитие болевого шока. Ее можно применять на поле боя и для помощи пострадавшим при чрезвычайных ситуациях, сообщил ТАСС заведующий кафедрой скорой медицинской помощи и медицины катастроф ТГМУ Сергей Жуков.

Российские ученые создали губку для остановки крови
Фото: «Мир24» / Елена Андреева«Мир24» / Елена Андреева

«Губка обеспечивает остановку наружного кровотечения в первые три минуты с момента ее применения, в течение получаса предотвращает развитие болевого шока, тем самым сохраняя сознание военнослужащего до момента начала действия штатного шприц-тюбика с обезболивающим препаратом, а также до 72 часов защищает от развития инфекции в ране», – отметил он.

По словам Жукова, такой эффект достигается за счет оптимального состава медикаментов, которым пропитан материал. В него входит антибиотик широкого спектра действия в максимальной суточной дозировке, а также обезболивающий и антигистаминный растворы.

Ученый добавил, что губка может поставляться в готовом виде или изготавливаться в полевых условиях. При этом ее применение специальных медицинских знаний не требует.

Команда ученых получила несколько российских патентов на изобретение и на полезную модель по этой разработке.

Ранее сообщалось, что российские ученые создали и запатентовали технологию получения недорогого полимера, который в течение минуты может остановить кровотечение.

Наука и техника,Сергей Жуков,
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