Ученые создали импланты блокирующие боль

Международная группа исследователей разработала новое имплантируемое устройство, которое может «охлаждать» нервы, снимая невропатическую боль. Работа ученых была опубликована в журнале Science.

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«Имплантируемое охлаждающее устройство с местной анальгезией по требованию пациента может кардинально изменить способы борьбы с болью. Эти имплантаты позволят открыть путь к созданию класса устройств для длительного, неопиоидного обезболивания», – отмечает один из авторов исследования Шан Цзян.

Подобно прикладыванию льда к больному суставу или мышце, целенаправленное воздействие холодной температуры непосредственно на нервы может блокировать передачу болевых сигналов, обеспечивая временное облегчение.

Сам имплантат представляет собой систему охлаждения на эластичной электронной ленте, которая обертывается вокруг периферических нервов. Встроенный в устройство термический тонкопленочный датчик обеспечивает мониторинг и контроль температуры в режиме реального времени.