В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+20° в 
USD 53.77EUR 56.36
Войти в почту
54 минуты назад

Стало известно о дефиците деталей Samsung и Huawei в России

Газета.Ruиещё 6

Российские сервисные центры испытывают нехватку аккумуляторов и экранов для смартфонов Huawei и Samsung. О возникшем дефиците запчастей пишет газета «Известия» со ссылкой на сотрудников авторизованных сервисных центров и экспертов рынка.

В РФ закончились запчасти для смартфонов Huawei и Samsung
Фото: ReutersReuters

Отмечается, что для Huawei в настоящее время в наличии нет ни дисплеев, ни батарей, а в случае с Samsung в некоторых сервисных центрах имеются только аккумуляторы, а в других — только новые дисплеи.

«На гаджеты Huawei действительно отсутствуют экраны и аккумуляторы», — рассказал аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

Возникшая проблема связана с тем, что и Samsung, и Huawei сейчас официально не поставляются в Россию, уверен глава Telecom Daily Денис Кусков.

«Пользователям надо привыкать к тому, что каких-то запчастей может не быть в наличии, из-за чего сроки ремонта и цены на него могут вырасти», — добавил эксперт.

В сервисных центрах уточняли, что срок ожидания деталей составляет не меньше недели и не является окончательным. По прогнозу Кускова, раньше осени ситуация с комплектующими для смартфонов не наладится.

Новый вирус на Android научился прятать SMS

Ранее сообщалось, что в российских авторизованных сервисных центрах Apple возник дефицит деталей, необходимых для ремонта смартфонов iPhone. Теперь ремонт, который обычно проходил в день обращения, может занимать от пяти дней и более.

Наука и техника,Гаджеты,Эльдар Муртазин,Денис Кусков,Apple,
5
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители