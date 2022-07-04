В РФ закончились запчасти для смартфонов Huawei и Samsung

Российские сервисные центры испытывают нехватку аккумуляторов и экранов для смартфонов Huawei и Samsung. О возникшем дефиците запчастей пишет газета «Известия» со ссылкой на сотрудников авторизованных сервисных центров и экспертов рынка.

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Отмечается, что для Huawei в настоящее время в наличии нет ни дисплеев, ни батарей, а в случае с Samsung в некоторых сервисных центрах имеются только аккумуляторы, а в других — только новые дисплеи.

«На гаджеты Huawei действительно отсутствуют экраны и аккумуляторы», — рассказал аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

Возникшая проблема связана с тем, что и Samsung, и Huawei сейчас официально не поставляются в Россию, уверен глава Telecom Daily Денис Кусков.

«Пользователям надо привыкать к тому, что каких-то запчастей может не быть в наличии, из-за чего сроки ремонта и цены на него могут вырасти», — добавил эксперт.

В сервисных центрах уточняли, что срок ожидания деталей составляет не меньше недели и не является окончательным. По прогнозу Кускова, раньше осени ситуация с комплектующими для смартфонов не наладится.