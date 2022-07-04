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1 час назад

Вирусолог предостерег росссиян после снятия коронавирусных ограничений

Парламентская газета

Снятие противоэпидемических мер нельзя считать окончанием пандемии COVID-19. Об этом заявил в интервью радио Sputnik вирусолог Анатолий Альтштейн, комментируя решение Роспотребнадзора о приостановке действия противоэпидемических ограничений в стране.

Вирусолог предостерег росссиян после снятия коронавирусных ограничений
Фото:    © pxhere.com   © pxhere.com

Роспотребнадзор решил приостановить действие ряда ограничений, введенных ранее из-за пандемии коронавируса. В частности, отменен масочный режим, запрет на работу общепита в ночное время и ряд других мер.

«Ограничения сняли, потому что заболеваемость COVID-19 уменьшилась, она на очень невысоком уровне. Летальность тоже на очень невысоком уровне. Но ни в коем случае нельзя сказать, что пандемия завершилась, еще не все», — считает Альтштейн.

По его словам, в Америке и в Европе число заболевших более заразным вариантом штамма «омикрон» продолжает увеличиваться. Если так будет продолжаться, новая волна коронавирусной инфекции может прийти и в Россию.

Вирусолог призвал россиян не забывать про вакцинацию, несмотря на снятие ограничений. Надо быть готовыми на случай масштабного возвращения вируса в страну, предупредил он.

Наука и техника,Анатолий Альтштейн,Роспотребнадзор,
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