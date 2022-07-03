В Москве завершился эксперимент по имитации полета на Луну

Эксперимент по изоляции экипажа для имитации полета на Луну, на протяжении восьми месяцев шедший в Институте медико-биологических проблем (ИМБП) РАН, завершился 3 июля, передает РИА «Новости».
Отмечается, что пятеро членов экипажа (трое мужчин и две женщины) провели 240 суток в условиях, имитирующих работу реальной космической экспедиции на окололунной орбитальной станции и поверхности Луны.
Командир экипажа Олег Блинов сразу после выхода из комплекса доложил директору ИМБП Олегу Орлову, что программа была выполнена в полном объеме.
Ранее сообщалось, что Китай планирует исследовать постоянно затененные области в районе Южного полюса Луны и отправит туда для этого космический аппарат. Статья об этом опубликована в Journal of Deep Space Exploration.
На Луне нет смены времен года, и потому в районе полюсов Солнце никогда не поднимается на существенную высоту от горизонта. Из-за этого на Луне существуют как пики вечного света, где царит вечный день, так и кратеры вечной тьмы, над которыми никогда не восходит Солнце. Эти кратеры интересны ученым из-за того, что в них могут в течение долгого времени скапливаться летучие соединения, в том числе — вода.