В Москве завершился эксперимент по имитации полета на Луну

На Луне нет смены времен года, и потому в районе полюсов Солнце никогда не поднимается на существенную высоту от горизонта. Из-за этого на Луне существуют как пики вечного света, где царит вечный день, так и кратеры вечной тьмы, над которыми никогда не восходит Солнце. Эти кратеры интересны ученым из-за того, что в них могут в течение долгого времени скапливаться летучие соединения, в том числе — вода.