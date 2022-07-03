В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+25° в 
USD 53.77EUR 56.36
Войти в почту
32 минуты назад

В Москве завершился эксперимент по имитации полета на Луну

Газета.Ru

Эксперимент по изоляции экипажа для имитации полета на Луну, на протяжении восьми месяцев шедший в Институте медико-биологических проблем (ИМБП) РАН, завершился 3 июля, передает РИА «Новости».

В Москве завершился эксперимент по имитации полета на Луну
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что пятеро членов экипажа (трое мужчин и две женщины) провели 240 суток в условиях, имитирующих работу реальной космической экспедиции на окололунной орбитальной станции и поверхности Луны.

Рогозин заявил о готовности Роскосмоса развивать сотрудничество с Китаем по освоению Луны

Командир экипажа Олег Блинов сразу после выхода из комплекса доложил директору ИМБП Олегу Орлову, что программа была выполнена в полном объеме.

Ранее сообщалось, что Китай планирует исследовать постоянно затененные области в районе Южного полюса Луны и отправит туда для этого космический аппарат. Статья об этом опубликована в Journal of Deep Space Exploration.

На Луне нет смены времен года, и потому в районе полюсов Солнце никогда не поднимается на существенную высоту от горизонта. Из-за этого на Луне существуют как пики вечного света, где царит вечный день, так и кратеры вечной тьмы, над которыми никогда не восходит Солнце. Эти кратеры интересны ученым из-за того, что в них могут в течение долгого времени скапливаться летучие соединения, в том числе — вода.

Наука и техника,Олег Орлов,Олег Блинов,Роскосмос,РАН,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители